Secciones
GUERRA | EN MEDIO ORIENTE

Guerra en Medio Oriente: Líbano está bajo fuego de fuerzas israelíes

Reportan muertos y un helicóptero derribado.

Guerra en Medio Oriente: Líbano está bajo fuego de fuerzas israelíes
Hace 2 Hs

Violentos combates se reportaron en el este del Líbano, cerca de la frontera siria anoche donde tropas israelíes aterrizaron a bordo de helicópteros, según la agencia nacional de noticias libanesa ANI.

De acuerdo con ANI, los enfrentamientos tienen lugar cerca del pueblo de Nabi Chit, una zona atacada en la noche del viernes al sábado por un comando israelí que trató sin éxito de recuperar el cuerpo de un aviador israelí capturado en 1986.

Una fuente de Hezbolá había declarado antes a la AFP que el movimiento chií libanés había abatido un helicóptero israelí en la región.

Un responsible de Hezbolá dijo que había derribado un helicóptero israelí en el este del Líbano, en medio de la guerra entre el movimiento islamista respaldado por Irán e Israel.

“Un helicóptero israelí fue derribado en las montañas al este de Baalbek”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció ayer la muerte de dos soldados durante los combates en el sur del Líbano, en las primeras bajas registradas en sus filas desde el comienzo el 2 de marzo de su ofensiva contra la milicia proiraní Hezbolá en el país vecino.

Un sargento de 38 años murió “en el sur del Líbano”, indicó en un comunicado, en el que menciona, sin dar detalles, el deceso de “otro soldado” en la misma operación.

La guerra entre Irán y aliados de EEUU golpea al petróleo: Irak recortó 60% su producción

La guerra entre Irán y aliados de EEUU golpea al petróleo: Irak recortó 60% su producción

Por su lado, las autoridades libanesas informaron que 394 personas han muerto por ataques israelíes en la última semana, incluidos 83 niños y 42 mujeres. Además, anunciaron que hay 517.000 desplazados por la guerra.

En Bahrein e Irán

Varias personas resultaron heridas ayer en un ataque de drones iraní en la isla de Sitra, en Bahrein, dijo el Ministerio del Interior, mientras que periodistas de la AFP reportaban dos potentes explosiones.

Mientras esto sucede, el ejército israelí afirmó que atacó en Teherán el cuartel general de la “fuerza espacial” de los Guardianes de la Revolución de Irán y dijo que logró desmantelar este objetivo que servía como centro de recepción, transmisión e investigación de la Agencia Espacial Iraní.

Un bombardeo de Israel contra depósitos de crudo en Irán cubrió con una densa nube de humo Teherán. Este fue el primer ataque reportado contra infraestructura petrolera iraní desde el inicio de la guerra.

Misiles

Los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, dijo anoche el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.

Guerra en Medio Oriente: mientras Irán combate afuera, las mujeres desafían al régimen desde adentro

Guerra en Medio Oriente: mientras Irán combate afuera, las mujeres desafían al régimen desde adentro

“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestras misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa “Meet the Press” de la NBC.

“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, agregó.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelLíbano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En repudio al régimen, la selección femenina de Irán no cantó el himno en la Copa de Asia

En repudio al régimen, la selección femenina de Irán no cantó el himno en la Copa de Asia

Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Mirtha Legrand y Graciela Fernández Meijide, dos muchachas centenarias

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada: cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Australia

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Paritarias 2026: el Gobierno provincial acordó con la sanidad y sólo resta ATEP

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Alertan sobre la fuerte caída en los fondos coparticipables

Los riesgos de decir no a un narcisista

Los riesgos de decir no a un narcisista

Investigar en balde

Investigar en balde

Comentarios