Guerra en Medio Oriente: Líbano está bajo fuego de fuerzas israelíes

Violentos combates se reportaron en el este del Líbano, cerca de la frontera siria anoche donde tropas israelíes aterrizaron a bordo de helicópteros, según la agencia nacional de noticias libanesa ANI.
De acuerdo con ANI, los enfrentamientos tienen lugar cerca del pueblo de Nabi Chit, una zona atacada en la noche del viernes al sábado por un comando israelí que trató sin éxito de recuperar el cuerpo de un aviador israelí capturado en 1986.
Una fuente de Hezbolá había declarado antes a la AFP que el movimiento chií libanés había abatido un helicóptero israelí en la región.
Un responsible de Hezbolá dijo que había derribado un helicóptero israelí en el este del Líbano, en medio de la guerra entre el movimiento islamista respaldado por Irán e Israel.
“Un helicóptero israelí fue derribado en las montañas al este de Baalbek”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, el ejército israelí anunció ayer la muerte de dos soldados durante los combates en el sur del Líbano, en las primeras bajas registradas en sus filas desde el comienzo el 2 de marzo de su ofensiva contra la milicia proiraní Hezbolá en el país vecino.
Un sargento de 38 años murió “en el sur del Líbano”, indicó en un comunicado, en el que menciona, sin dar detalles, el deceso de “otro soldado” en la misma operación.
Por su lado, las autoridades libanesas informaron que 394 personas han muerto por ataques israelíes en la última semana, incluidos 83 niños y 42 mujeres. Además, anunciaron que hay 517.000 desplazados por la guerra.
En Bahrein e Irán
Varias personas resultaron heridas ayer en un ataque de drones iraní en la isla de Sitra, en Bahrein, dijo el Ministerio del Interior, mientras que periodistas de la AFP reportaban dos potentes explosiones.
Mientras esto sucede, el ejército israelí afirmó que atacó en Teherán el cuartel general de la “fuerza espacial” de los Guardianes de la Revolución de Irán y dijo que logró desmantelar este objetivo que servía como centro de recepción, transmisión e investigación de la Agencia Espacial Iraní.
Un bombardeo de Israel contra depósitos de crudo en Irán cubrió con una densa nube de humo Teherán. Este fue el primer ataque reportado contra infraestructura petrolera iraní desde el inicio de la guerra.
Misiles
Los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, dijo anoche el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.
“Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestras misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense”, declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa “Meet the Press” de la NBC.
“Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos”, agregó.