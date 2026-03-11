Los mercados se recuperan del impacto por la guerra en Medio Oriente

Bajo impacto

Mientras los monitores se teñían de verde, el presidente Javier Milei inauguró en Nueva York la “Argentina Week”, un foro clave para atraer capitales extranjeros. El mandatario minimizó el impacto del conflicto bélico al calificarlo como un “shock externo transitorio” y aseguró que, paradójicamente, la coyuntura mejora los términos de intercambio para el país. “Tarde o temprano la tasa de interés va a bajar porque va a bajar el riesgo país, porque vamos a seguir pagando”, sentenció Milei ante inversores, ratificando su compromiso con el superávit y el pago de la deuda. Para el Gobierno, el regreso a los mercados internacionales de crédito sigue siendo el objetivo prioritario, aunque el nivel actual del Riesgo País -pese a la baja del martes- todavía sugiere que el camino no está del todo despejado.