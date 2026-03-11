El petróleo volvió a subir por la tensión en Medio Oriente y se prepara una liberación histórica de reservas

La persistente incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a impulsar los precios del crudo hoy, y arrastró a la baja a las principales bolsas europeas. Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía (AIE) analiza una intervención sin precedentes: la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia para frenar la volatilidad.