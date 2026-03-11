Secciones
El petróleo volvió a subir por la tensión en Medio Oriente y se prepara una liberación histórica de reservas

El mercado energético vive horas de máxima tensión. Con el objetivo de mitigar el impacto, la AIE evalúa volcar al mercado más de 182 millones de barriles.

Las secuelas del conflicto en la industria petrolera.
Hace 1 Hs

La persistente incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a impulsar los precios del crudo hoy, y arrastró a la baja a las principales bolsas europeas. Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía (AIE) analiza una intervención sin precedentes: la mayor liberación de reservas estratégicas de su historia para frenar la volatilidad.

En la jornada de hoy, el barril de "Brent" (referencia internacional) avanzó un 2,14% hasta los U$S 89,81, mientras que el "WTI" estadounidense subió un 2,26%, posicionándose en los U$S 85. Este encarecimiento energético golpeó los parqués europeos: Fráncfort lideró las caídas con un 1,15%, seguido por Londres (-0,73%) y Madrid (-0,71%). En Asia, solo Tokio logró escapar a la tendencia negativa con un alza del 1,4%.

Intervención global

Con el objetivo de mitigar el impacto, la AIE evalúa volcar al mercado más de 182 millones de barriles, superando la cifra récord inyectada en 2022 tras la invasión a Ucrania. Con reservas públicas que superan los 1.200 millones de barriles, los 32 países miembros buscan estabilizar un mercado que teme una interrupción en el Estrecho de Ormuz.

Según informó The Wall Street Journal, la iniciativa fue discutida en una reunión de emergencia realizada el martes entre responsables energéticos de los 32 países miembros del organismo.

Actualmente, el consumo global de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios. Los países miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, a lo que se suman unos 600 millones adicionales en reservas industriales.

Los tres escenarios de UBS para el crudo

La entidad financiera UBS advirtió que el futuro del precio dependerá estrictamente de la duración del conflicto:

1- Desescalada rápida: si el conflicto cede a mediados de marzo, el Brent podría estabilizarse en torno a los U$S80 y bajar a los U$S70 en el corto plazo.

2- Interrupción logística: si el Estrecho de Ormuz se bloquea por un mes, el crudo saltaría por encima de los U$S100 durante la segunda mitad de marzo, afectando también los precios del gas europeo (TTF).

3- Conflicto prolongado y daños estructurales: en el escenario más pesimista, con ataques a infraestructura crítica, el Brent promediaría los U$S110 en marzo y podría dispararse hasta los U$S150 hacia el segundo trimestre de 2026.

Temas Guerra en Medio Oriente IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
