Bitácora del conflicto en Medio Oriente: "Ojo por ojo", advierten en Irán

Washington anuncia el día “más intenso”.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarían ayer, con los bombardeos más fuertes desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero. “Volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth a primera hora en una conferencia de prensa en el Pentágono.