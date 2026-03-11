Bitácora del conflicto en Medio Oriente: "Ojo por ojo", advierten en Irán

“Ojo por ojo”- El presidente del Parlamento de Irán, el influyente Mohammad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta “ojo por ojo, diente por diente” a cualquier ataque contra la infraestructura del país. “Que el enemigo sepa que, haga lo que haga, habrá una respuesta proporcional e inmediata”, escribió.
Rescatistas muertos en el Líbano.- El Comité islámico de alud, vinculado a Hezbollah, afirmó que 15 de sus rescatistas murieron en ataques israelíes desde el inicio de la guerra.
Drones sobre Israel.- Irán afirmó que “las fuerzas terrestres del ejército, utilizando drones de ataque, golpearon un centro militar en Haifa y el centro de recepción de información de satélites espías” en Israel.
Expertos ucranianos.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que enviará expertos militares a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con el objetivo de compartir su experiencia en el derribo de drones iraníes.
Detenidos por espionaje.- Treinta personas fueron detenidas en Irán por espionaje, entre ellas un extranjero, que “espiaba para dos países del Golfo, en nombre del enemigo estadounidense-sionista”, anunció el Ministerio de Inteligencia.
El petróleo
Reservas estratégicas.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una “reunión extraordinaria” de sus países miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas para frenar la subida de los precios del petróleo. Su director, Fatih Birol, afirmó que, además de “los retos que plantea el tránsito por el estrecho de Ormuz, la producción de petróleo se redujo considerablemente”.
Washington anuncia el día “más intenso”.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarían ayer, con los bombardeos más fuertes desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero. “Volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth a primera hora en una conferencia de prensa en el Pentágono.
“¡Cuídese de no ser eliminado!”.- El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, afirmó que no tienen miedo a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo lograron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, publicó Larijani en X.
Explosiones en Doha.- Se escucharon explosiones en Doha, la capital de Qatar, donde las autoridades informaron que interceptaron un misil e instaron a la población a quedarse en casa y alejarse de las ventanas. -
Bombas israelíes sobre Beirut y Tiro.- El ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut y las inmediaciones de la ciudad costera libanesa de Tiro, según fuentes israelíes y libanesas, en el marco de su campaña contra el grupo libanés proiraní Hezbollah.
“Aún no hemos terminado”.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su ataque está “rompiendo los huesos” al régimen iraní. Pero “aún no hemos terminado”, advirtió.