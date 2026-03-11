La Guardia Revolucionaria de Irán atacó Barein y el Kurdistán

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron con misiles bases estadounidenses en Baréin y el Kurdistán iraquí, informaron medios iraníes en las primeras horas de hoy. En un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, el ejército ideológico de la república islámica dijo que se había disparado “una gran cantidad” de misiles balísticos contra la base de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin y contra otras tres instalaciones en la región kurda de Irak