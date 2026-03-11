La Guardia Revolucionaria de Irán atacó Barein y el Kurdistán

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron con misiles bases estadounidenses en Baréin y el Kurdistán iraquí, informaron medios iraníes en las primeras horas de hoy. En un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, el ejército ideológico de la república islámica dijo que se había disparado “una gran cantidad” de misiles balísticos contra la base de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin y contra otras tres instalaciones en la región kurda de Irak
Esto ocurre mientras el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, acusa al Consejo de Seguridad de estar haciendo “la vista gorda” con la guerra en Oriente Medio, asegurando que la organización está tratando de “recompensar al agresor”. “Es profundamente lamentable que el Consejo de Seguridad continúe guardando silencio. Está haciendo la vista gorda ante esta grave violación, pese a su responsabilidad principal, en virtud de la Carta de la ONU, de mantener la paz y la seguridad internacionales”, declaró el embajador a la prensa.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, pidió que la ONU condene la “agresión” de Estados Unidos e Israel, durante una conversación telefónica con su secretario general Antonio Guterres, informó la agencia de noticias Tasnim.