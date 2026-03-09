Bitácora del conflicto en Medio Oriente: lo que hay que saber

EXPLOSIVO EN NUEVA YORK.- La policía de Nueva York informó ayer que el artefacto lanzado cerca de manifestantes antimusulmanes frente a la residencia del alcalde de la ciudad era un explosivo casero que “podría haber causado lesiones graves o la muerte”. Un hombre identificado por la policía como Emir Balat lanzó dos dispositivos sospechosos cerca de una protesta, encabezada por un influencer de extrema derecha para oponerse a la oración musulmana en espacios públicos de la ciudad. El hombre gritó “Allahu akbar” (”Dios es el más grande”), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP. “La brigada de explosivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realizó un análisis preliminar de un artefacto que fue encendido y utilizado en una protesta y ha determinado que no se trata de un artefacto de broma ni de una bomba de humo”, dijo la policía de Nueva York en un comunicado. “Es, de hecho, un artefacto explosivo improvisado (IED, por su sigla en inglés)”, agregaron. La policía anunció poco después haber descubierto otro “artefacto sospechoso” en un auto cercano, lo que llevó ayer a la evacuación de edificios de los alrededores.