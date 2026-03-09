Bitácora del conflicto en Medio Oriente: lo que hay que saber

EL PETRÓLEO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó ayer o el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra como un “pequeño precio a pagar” por eliminar la “amenaza” del programa nuclear de Irán. “El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!”, escribió en su plataforma Truth Social. El barril de petróleo WTI, referencia estadounidense del mercado, superó ayer los 100 dólares, un precio que no se veía desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Medio Oriente.
MÁS AMENAZAS IRANÍES.- El ejército de Irán advirtió ayer que golpeará instalaciones petroleras en la región si Israel continúa los ataques contra su infraestructura energética, después de un bombardeo contra cuatro depósitos y un centro logístico que dejó a Teherán en la oscuridad en pleno día. “Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúen con este juego”, declaró el portavoz del comando militar central de Irán Ebrahim Zolfaghari. “Las fuerzas armadas de la república islámica de Irán son capaces de mantener al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual”, declaró en tanto el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Ali Mohammad Naini, citado por la agencia de prensa Fars. El cuerpo dijo también estar “listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de las órdenes divinas” del ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei”.
MUERTOS ESTADOUNIDENSES.- El Comando Central de Estados Unidos anunció la muerte de un militar que había resultado herido en un ataque iraní el 1º de marzo, con lo que el total de bajas estadounidenses en combate asciende a siete desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero.
EXPLOSIVO EN NUEVA YORK.- La policía de Nueva York informó ayer que el artefacto lanzado cerca de manifestantes antimusulmanes frente a la residencia del alcalde de la ciudad era un explosivo casero que “podría haber causado lesiones graves o la muerte”. Un hombre identificado por la policía como Emir Balat lanzó dos dispositivos sospechosos cerca de una protesta, encabezada por un influencer de extrema derecha para oponerse a la oración musulmana en espacios públicos de la ciudad. El hombre gritó “Allahu akbar” (”Dios es el más grande”), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP. “La brigada de explosivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) realizó un análisis preliminar de un artefacto que fue encendido y utilizado en una protesta y ha determinado que no se trata de un artefacto de broma ni de una bomba de humo”, dijo la policía de Nueva York en un comunicado. “Es, de hecho, un artefacto explosivo improvisado (IED, por su sigla en inglés)”, agregaron. La policía anunció poco después haber descubierto otro “artefacto sospechoso” en un auto cercano, lo que llevó ayer a la evacuación de edificios de los alrededores.
MACRON Y EL DIALOGO.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló ayer con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán, Masud Pezeshkian, ante quienes defendió la necesidad de cesar los ataques iraníes a países vecinos.