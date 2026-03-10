La guerra en Medio Oriente no tiene final a la vista

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, está convencido de que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.
Los datos que llegan desde Medio Oriente y de parte de analistas y dirigentes mundiales dicen lo contrario: que este no será un conflicto corto, ni “un paseo”, como pretende el presidente estadounidense.
Trump sostuvo, en una entrevista con la cadena CBS, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado. “Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, añadió. “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.
En los últimos días, Trump ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.
Sus comentarios se produjeron a pesar de que el Pentágono afirmó ayer que Estados Unidos “apenas ha empezado a luchar”.
Cuando le preguntaron si creía que la guerra podría terminar pronto, Trump dijo a CBS: “El final solo lo tengo claro yo, nadie más”.
El mandatario republicano también amenazó a Irán si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima donde el tránsito de petroleros se ha prácticamente detenido, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo. Trump aseguró que estánpensando “en tomar el control” de esa zona.
Sobre la elección del nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su padre asesinado, Ali Jamenei, tuvo pocas palabras.
“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”, dijo Trump. Añadió que había pensado en otra persona para dirigir Irán. Trump dijo en otra entrevista con el “New York Post” que no estaba “contento” con el nombramiento de Mojtaba Jamenei.
Ayer, luego de 10 días de ataques contra la república islámica, la Asamblea de Expertos iraní eligió al clérigo de 56 años, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria -la fuerza paramilitar del país- como la máxima autoridad del régimen islámico.
El nombramiento comporta un gesto de desafío por parte del asediado liderazgo de Irán tras más de una semana de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, lo que sugiere que Teherán no está cerca de renunciar a lo que considera una lucha por la propia existencia del país.
Más lejos del cambio
En Irán, el clima político está, obviamente, enrarecido. Políticos e instituciones emitieron declaraciones de lealtad al nuevo líder supremo, mientras que para otros es una decepción porque consideran que frustra cualquier esperanza de cambios en el opresivo régimen teocrático.
“Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre”, afirmó un comunicado del consejo de defensa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, es uno de los que estiman que la guerra no está terminada ni mucho menos. Al contrario, puede prolongarse “varias semanas”, dijo en declaraciones desde el portaviones Charles de Gaulle en la costa de Creta, en el Mediterráneo.
Macron declaró que no cree que el régimen iraní y el sistema político puedan cambiarse “únicamente mediante bombardeos”.
El mandatario estimó que la guerra en “esta fase intensa” puede prolongarse “varios días, quizá varias semanas”.
Mientras tanto, Irán recibe apoyos y extiende su amenaza. Ayer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su “idefectible apoyo” a Jamenei.
“Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable” de la República Islámica. “En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, afirmó.
Además, el virtual cierre de la navegación en el Golfo Pérsico no es tan estricto con los buques que exhiben abiertamente su vínculo con China.
Desde el lunes de la semana pasada, unos 30 barcos han transmitido, a través de su transpondedor AIS, mensajes como “tripulación china”, “propietario chino” o “tripulación china a bordo” en lugar de indicar su destino. El sistema AIS, similar al transpondedor de los aviones, permite a los buques transmitir su identidad, su posición y su destino al resto de embarcaciones. Estas señales son recopiladas, entre otros, por el sitio MarineTraffic, de la empresa Kpler.
El barco Iron Maiden, con bandera de las Islas Marshall, y el Sino Ocean, registrado en Liberia, son dos casos especialmente reveladores: ambos graneleros anunciaron un vínculo con China al momento de cruzar el estrecho de Ormuz y lo retiraron una vez que lo atravesaron. Otros emitieron mensajes similares, a veces solo durante unos minutos, cuando estaban inmóviles. Al menos dos emitieron mensajes para señalar que contaban con tripulación y propietario turcos o, justo después del inicio de la guerra, para declararse “musulmanes”.