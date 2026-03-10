Cómo ayudar a los afectados por las inundaciones en Tucumán: campañas y puntos de donación

Las intensas lluvias que se registran en Tucumán continúan generando complicaciones en distintas localidades, con caminos anegados, aumento del caudal de ríos y barrios afectados por inundaciones. La situación provocó que cientos de familias sufran las consecuencias del temporal y, ante este escenario, rápidamente comenzaron a organizarse campañas solidarias para asistir a quienes más lo necesitan.
Una de las iniciativas fue impulsada por la Comunidad Nuevo Sol y Jóvenes Guadalupanas, que pusieron en marcha una recolección de donaciones destinada a las familias afectadas. En este marco, solicitan la colaboración de la comunidad con alimentos no perecederos, pan, carne, pollo, artículos de limpieza, ropa de abrigo, repelentes y espirales.
Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a avenida Sáenz Peña 769. La recepción se realiza el martes de 8 a 23 y el miércoles de 12 a 19.
Por otra parte, el club San Martín también lanzó una campaña solidaria para asistir a las familias de Leales, que actualmente atraviesan una difícil situación a causa de las inundaciones en la zona.
Desde la institución informaron que hasta el próximo 20 de marzo se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, agua mineral, artículos de limpieza, ropa y calzado. Los aportes pueden entregarse en el estadio de Bolívar 1960 o en el Complejo Natalio Mirkin, ubicado en avenida Perón 381, en el horario de 9 a 17.
En tanto, también se organizó una colecta para asistir a los damnificados de Taco Ralo. En este caso, las donaciones pueden acercarse a la Escuela Técnica N°1 Profesor Rafael Marino, ubicada en Uttinger 1100.
Las campañas buscan reunir elementos esenciales para acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles tras el impacto del temporal, mientras distintas organizaciones y vecinos se movilizan para brindar ayuda en las zonas más afectadas.