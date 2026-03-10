Cómo ayudar a los afectados por las inundaciones en Tucumán: campañas y puntos de donación

Las intensas lluvias que se registran en Tucumán continúan generando complicaciones en distintas localidades, con caminos anegados, aumento del caudal de ríos y barrios afectados por inundaciones. La situación provocó que cientos de familias sufran las consecuencias del temporal y, ante este escenario, rápidamente comenzaron a organizarse campañas solidarias para asistir a quienes más lo necesitan.