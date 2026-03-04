Multan con más de $5 millones a una agencia de viajes en Tucumán por incumplimientos en un paquete internacional

La denunciante, María Gabriela Saez, había contratado un viaje que incluía traslados, alojamiento y servicios de comidas. Sin embargo, según se acreditó en el expediente, durante el recorrido se encontró con alojamientos en condiciones deficientes, falta de agua caliente y calefacción en zonas de bajas temperaturas, demoras en el itinerario y servicios prometidos que nunca fueron brindados. “Lo que debía ser un viaje emocionante empezó con situaciones agobiantes”, señaló Canto.