Estados Unidos anticipó que hoy será "el día más intenso de ataques dentro de Irán"

Según recordó Hegseth, el mandatario advirtió que “si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, será atacado por Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que ha sido atacado hasta ahora”. Trump agregó que “la muerte, el fuego y la furia lloverán sobre ellos”, al subrayar la decisión de Washington de garantizar la seguridad y el flujo energético en la zona.