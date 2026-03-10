Estados Unidos anticipó que hoy será "el día más intenso de ataques dentro de Irán"

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que este martes se espera la jornada más intensa de bombardeos de Estados Unidos dentro de Irán desde que Washington lanzó la ofensiva militar conjunta con Israel contra el régimen de Teherán, hace 10 días.
“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, afirmó Hegseth durante una conferencia de prensa realizada en el Pentágono.
El funcionario explicó que la reacción del régimen iraní, que comenzó a atacar a sus vecinos de manera indiscriminada tras el inicio del conflicto, fue interpretada por Washington como un acto de desesperación. Según indicó, si bien no se anticipó completamente esa respuesta, era una posibilidad contemplada por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con el secretario de Defensa, el comportamiento de Irán provocó además que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos y habiliten el uso de bases militares y derechos de sobrevuelo para las operaciones. A su entender, esto está “aislando aún más a Irán” y modificando el equilibrio regional.
Durante la conferencia, Hegseth reconoció que “siempre hay algún riesgo ahí fuera” para las tropas estadounidenses, aunque evitó brindar detalles sobre eventuales operaciones de búsqueda y rescate. De todos modos, sostuvo que el Pentágono mantiene la capacidad de llevar adelante ese tipo de misiones en caso de ser necesario.
También fue consultado sobre la posibilidad de escoltar embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Ante esa pregunta, funcionarios del Pentágono indicaron que se están evaluando diferentes opciones y recursos, analizando los riesgos y las necesidades de mando y control para cada posible misión.
En ese contexto, el secretario de Defensa reiteró el mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al tránsito por ese paso marítimo estratégico.
Según recordó Hegseth, el mandatario advirtió que “si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, será atacado por Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que ha sido atacado hasta ahora”. Trump agregó que “la muerte, el fuego y la furia lloverán sobre ellos”, al subrayar la decisión de Washington de garantizar la seguridad y el flujo energético en la zona.
El jefe del Pentágono también insistió en que la operación militar estadounidense no busca expandirse y que su alcance está claramente definido. En ese sentido, afirmó que el pueblo estadounidense puede confiar en ese objetivo.
Consultado sobre las medidas para reducir las bajas civiles durante los ataques, Hegseth reiteró el compromiso de minimizar la pérdida de vidas, aunque no brindó detalles concretos sobre las acciones adoptadas para ese fin.
Advertencia de Trump
El lunes, Trump ya había advertido que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.
“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.
En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que Estados Unidos podría “eliminar objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”.
Trump también dirigió una advertencia directa a Teherán. “Muerte, fuego y furia se abrirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, señaló.
Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron después de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara que durante el fin de semana atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz.
Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encuentra cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto en la región.