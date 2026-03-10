San Miguel de Tucumán: concejales participarán de la compactación de vehículos municipales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Concejo Deliberante avanzan en las tratativas para que la compactación de vehículos en desuso sea presenciada por ambos organismos. El procedimiento se realiza sobre coches que pertenecen al patrimonio de la Capital con el propósito de reducir la contaminación ambiental.
Las discusiones se llevan adelante a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la comisión de Erradicación de basurales del cuerpo, que controla la emergencia sanitaria. Junto al informe trimestral ambiental, la oficina que dirige Julieta Migliavacca remitió una invitación para que un veedor designado por los concejales asista a las compactaciones municipales.
Sucede que, en los últimos reportes, los concejales habían detectado “irregularidades” en lo referido a este tipo de procedimientos. El año pasado, en el escrito correspondiente al período febrero-abril, la Municipalidad menciona que con la política implementada se garantizó la adecuada disposición final de los coches, de los cuales “una cantidad importante son de propiedad del municipio y están fuera de uso, y otros, son fruto de secuestros por parte de la Dirección de Tránsito (en su mayoría motos)”.
En aquel momento, la comisión solicitó -por iniciativa de la concejala Ana González (PJS)- un listado identificatorio con número de dominio, copia de los expedientes administrativos, autorizaciones de bajas, y requerimientos sobre otros ítems. Sin embargo, el comité encabezado por Leandro Argañaraz (UCR) detectó una “incongruencia” en la respuesta oficial del municipio e insistió con el pedido de documentos específicos en octubre.
Por rotaciones
El Concejo recibió en los últimos días la invitación del Ejecutivo municipal y fue analizada en la reunión de comisión del lunes.
Los ediles resolvieron devolver al municipio un pedido para que, en lugar de un solo veedor, sea el total de la comisión el que, por rotaciones, participe del proceso de compactación. Además, los miembros del comité accederán al operativo previo, donde se informará sobre los documentos y expedientes de bajas de los coches.
Además, el grupo parlamentario pidió que se notifique a la brevedad el detalle de los vehículos a compactar y sus características para poder empezar con el análisis, y requirió que equipos técnicos del Concejo puedan presenciar los trabajos en el municipio.
“Evitar suspicacias”
Tras la reunión de comisión, Argañaraz brindó detalles sobre lo conversado con el grupo de ediles. “Trabajamos sobre la situación de la emergencia ambiental, y en ese marco hemos marcado algunas fallas que tenía la Municipalidad, algunos puntos a mejorar. Entre ellos, dar un marco claro para el procedimiento de compactaciones de vehículos en la ciudad”, resaltó el radical.
Asimismo, el concejal explicó que el procedimiento “trae aparejado una serie de discusiones respecto a qué vehículos son los que se están compactando, la documentación necesaria y que luego se remitió en otro informe. El municipio ha solicitado un veedor por el Concejo, nosotros creemos que no alcanza así que solicitamos que todos nos constituyamos en veedores de los procedimientos para evitar suspicacias y que cualquier duda sobre el procedimiento esté evacuada”.