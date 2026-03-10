San Miguel de Tucumán: concejales participarán de la compactación de vehículos municipales

Sucede que, en los últimos reportes, los concejales habían detectado “irregularidades” en lo referido a este tipo de procedimientos. El año pasado, en el escrito correspondiente al período febrero-abril, la Municipalidad menciona que con la política implementada se garantizó la adecuada disposición final de los coches, de los cuales “una cantidad importante son de propiedad del municipio y están fuera de uso, y otros, son fruto de secuestros por parte de la Dirección de Tránsito (en su mayoría motos)”.