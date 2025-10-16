Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

Acerca del procedimiento, Albaca comentó que “hay un proceso administrativo que se sigue cuando se va a hacer una venta de cualquier bien, atento a la ordenanza N° 570, que es la de Contabilidad”. “Por el monto del bien (en este caso, unos $600.000), a la venta la puede hacer un director o un secretario. Más allá de esas cifras, si es más de $4 millones, la tiene que hacer el intendente por decreto. Entonces, la venta de estos bienes, en carácter de chatarras, la puede hacer un director”, desarrolló. Sobre el detalle de cada expediente, el funcionario reiteró que está disponible para su consulta pública en el edificio municipal, sobre todo para los concejales que requieran la información contenida.