En plena crisis de Fate, Milei cargó contra los empresarios por el precio de los neumáticos

En medio de la parálisis de la planta de Fate y tras el dictado de la conciliación obligatoria, el presidente Javier Milei lanzó una dura crítica al sector del neumático. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó de "robo" los precios locales y acusó a los empresarios de escudarse en políticas proteccionistas para perjudicar a los consumidores.