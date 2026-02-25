Secciones
En plena crisis de Fate, Milei cargó contra los empresarios por el precio de los neumáticos

A través de las redes sociales, el Presidente profundizó su batalla contra el empresariado "prebendario".

En medio de la parálisis de la planta de Fate y tras el dictado de la conciliación obligatoria, el presidente Javier Milei lanzó una dura crítica al sector del neumático. A través de sus redes sociales, el mandatario calificó de "robo" los precios locales y acusó a los empresarios de escudarse en políticas proteccionistas para perjudicar a los consumidores.

El Presidente basó su reclamo en un video de Roberto Méndez, CEO de Neumen, quien admitió en una entrevista que el sector obtenía ganancias extraordinarias gracias a las restricciones a la competencia. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, disparó Milei en la red social X.

La ofensiva presidencial ocurre en un clima de extrema tensión. Fate anunció el cierre de su planta en Virreyes y el despido de 920 operarios, una decisión que el Gobierno calificó de "sugestiva" por coincidir con el debate de la reforma laboral. 

Aunque la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer los despidos por 15 días, la empresa alega que no puede retomar tareas debido a la ocupación del predio por parte del gremio Sutna.

Como contrapartida, el Ejecutivo ya tomó medidas concretas contra el holding: el lunes eliminó la protección antidumping para Aluar -empresa del mismo grupo-, al facilitar la importación de aluminio chino y enviando una señal clara de que no habrá "paraguas" estatal para sectores que no compitan.

