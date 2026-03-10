“Todavía me sorprende”: Franco Colapinto analizó su increíble maniobra para evitar un choque en Australia
Tras un fin de semana condicionado por una sanción ajena, el piloto de Alpine envió un mensaje de unidad al equipo y ya palpita el exigente desafío en el calendario de la Fórmula 1: el GP de China.
El estreno de la temporada de Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas en el garaje de Alpine, pero si algo quedó claro en el Gran Premio de Australia es que Franco Colapinto tiene los reflejos intactos. Tras un debut complicado por una sanción ajena que condicionó su carrera, el pilarense bajó las pulsaciones, analizó su "milagrosa" salvada en la largada y ya puso la mira en el gigante asiático.
En una gacetilla difundida por el equipo con sede en Enstone, Franco revivió el movimiento que fue tendencia en las redes sociales y cosechó elogios en el paddock. Al inicio de la competencia, una salida lenta de Liam Lawson casi termina en tragedia deportiva. "Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente. Pude pasar por poco entre él y el muro del pit; estuvo muy cerca", recordó el argentino. Sin embargo, lo más curioso fue su reacción al verse desde afuera: “Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!”, dijo.
La reacciÃ³n de George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc a la maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Liam Lawson durante la largada del Gran Premio de Australia de FÃ³rmula 1.pic.twitter.com/SoApj5hkNt— Corta (@somoscorta) March 8, 2026
Un mensaje de unidad ante la adversidad
La carrera en Albert Park no fue un camino de rosas. Segundos antes del semáforo verde, un error operativo del equipo le valió a Colapinto una dura sanción que lo obligó a remar desde el fondo. Lejos de mostrar fastidio, el joven piloto optó por un liderazgo constructivo para mantener la armonía en el box.
“Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil desde el principio con la penalización, pero es algo de lo que todos aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo, tanto en los momentos buenos como en los malos”, afirmó con madurez. A pesar del lastre reglamentario, Franco logró escalar del 16° al 14° puesto, protagonizando un duelo de alto voltaje con el experimentado Carlos Sainz.
China: el reto de la "Sprint" y el poco margen de error
Sin tiempo para descansos, la Máxima se traslada este fin de semana a Shanghái, un trazado que presentará el primer formato Sprint del año. Esto significa que los pilotos tendrán apenas una hora de práctica libre el viernes antes de entrar en régimen de clasificación.
"Va a ser un gran reto. Es muy difícil saber cómo se va a comportar el coche con tan poco tiempo de ensayo. Tenemos que ser muy adaptables y empezar con buen pie", advirtió Colapinto, quien compartirá pista con un Pierre Gasly optimista tras haber sumado el primer punto para Alpine en Australia (10° puesto).
El Gran Premio de China asoma como la prueba de fuego para el rendimiento del A526. Para Franco, será la oportunidad de revalidar ese potencial que, según sus propias palabras, "está ahí para pelear con nuestros rivales".