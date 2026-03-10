“Todavía me sorprende”: Franco Colapinto analizó su increíble maniobra para evitar un choque en Australia

En una gacetilla difundida por el equipo con sede en Enstone, Franco revivió el movimiento que fue tendencia en las redes sociales y cosechó elogios en el paddock. Al inicio de la competencia, una salida lenta de Liam Lawson casi termina en tragedia deportiva. "Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente. Pude pasar por poco entre él y el muro del pit; estuvo muy cerca", recordó el argentino. Sin embargo, lo más curioso fue su reacción al verse desde afuera: “Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!”, dijo.