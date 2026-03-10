Sorpresa en la Fórmula 1: Toto Wolff buscaría comprar parte de Alpine y cambiar el mapa de la categoría

Una posible operación financiera sacudió el paddock de la Fórmula 1 tras el inicio de la temporada 2026 en Australia. Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, analiza la posibilidad de adquirir una participación accionaria en Alpine, la escudería en la que compiten Franco Colapinto y Pierre Gasly, en una jugada que podría modificar el equilibrio de poder dentro de la categoría.