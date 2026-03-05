Secciones
DeportesMotores

“Es difícil saber dónde estamos hasta la clasificación”: el análisis de Franco Colapinto sobre el arranque de la temporada de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine habló en la previa del inicio del GP de Australia y mostró optimismo tras completar la pretemporada con el equipo.

EN MELBOURNE. Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. EN MELBOURNE. Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. ./X @AlpineF1Team
Hace 1 Hs

Franco Colapinto vive horas especiales en Melbourne. El piloto argentino se prepara para su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y lo hace con sensaciones diferentes a las de años anteriores. Después de completar toda la pretemporada con Alpine, aseguró que llega con mayor confianza y con una idea más clara de lo que puede esperar del auto.

En la previa del Gran Premio de Australia, el joven de Pilar explicó que haber participado de los ensayos desde el inicio cambió su manera de encarar el campeonato. “Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años. Cuando sabés más o menos qué esperar y cómo funciona todo, eliminás muchas dudas”, expresó.

La cita en el circuito de Albert Park también tendrá un condimento especial para Colapinto ya que será la primera vez que compita allí. El argentino se mostró entusiasmado con el trazado y con el ambiente que encontró en la ciudad australiana.

Durante el llamado media day, la jornada dedicada a las entrevistas con la prensa, su llegada al paddock no pasó desapercibida. Colapinto apareció con una gorra de Boca, compartió mate con algunos periodistas y se detuvo a sacarse fotos con hinchas argentinos que lo esperaban detrás de las vallas.

El piloto arribó a Melbourne acompañado por su padre, Aníbal, y en su camino hacia la zona mixta se tomó tiempo para firmar autógrafos y dialogar con los fanáticos. Incluso en una entrevista con medios australianos explicó la tradición del mate y hasta invitó a una reportera a probarlo.

Más tarde, en declaraciones al canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto habló sobre el trabajo que realizó Alpine durante el receso. El equipo introdujo cambios importantes en el monoplaza y también en la unidad de potencia suministrada por Mercedes, aunque el argentino prefirió mostrarse prudente respecto al rendimiento.

“Hemos hecho buenos avances en la dirección correcta. Todavía es difícil saber dónde estamos realmente hasta la clasificación, pero tratamos de maximizar cada oportunidad y aprender lo máximo posible del auto”, explicó.

El pilarense remarcó que el equipo trabajó hasta último momento para desarrollar el coche y entender mejor su funcionamiento. Por eso, considera que las primeras respuestas concretas recién aparecerán cuando llegue la hora de la clasificación.

Más allá de la cautela, Colapinto dejó un mensaje que invita al optimismo de cara a la temporada que comienza. “Creo que este año puede ser mucho mejor que 2025”, afirmó.

Mientras tanto, el argentino disfruta volver al paddock después de meses de preparación y simulaciones. “Se siente como mucho tiempo probando y preparándome para esta primera carrera. Estar finalmente acá en Australia y competir con todos es emocionante”, cerró.

Temas AustraliaFórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto en el GP de Australia: días, horarios y dónde ver el debut del argentino en la F1

Franco Colapinto en el GP de Australia: días, horarios y dónde ver el debut del argentino en la F1

Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
3

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
4

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
5

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
6

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Más Noticias
Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Comentarios