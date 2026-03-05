“Es difícil saber dónde estamos hasta la clasificación”: el análisis de Franco Colapinto sobre el arranque de la temporada de Fórmula 1

Franco Colapinto vive horas especiales en Melbourne. El piloto argentino se prepara para su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y lo hace con sensaciones diferentes a las de años anteriores. Después de completar toda la pretemporada con Alpine, aseguró que llega con mayor confianza y con una idea más clara de lo que puede esperar del auto.
En la previa del Gran Premio de Australia, el joven de Pilar explicó que haber participado de los ensayos desde el inicio cambió su manera de encarar el campeonato. “Se siente bien y, para ser honesto, me siento un poco más cómodo que otros años. Cuando sabés más o menos qué esperar y cómo funciona todo, eliminás muchas dudas”, expresó.
La cita en el circuito de Albert Park también tendrá un condimento especial para Colapinto ya que será la primera vez que compita allí. El argentino se mostró entusiasmado con el trazado y con el ambiente que encontró en la ciudad australiana.
Durante el llamado media day, la jornada dedicada a las entrevistas con la prensa, su llegada al paddock no pasó desapercibida. Colapinto apareció con una gorra de Boca, compartió mate con algunos periodistas y se detuvo a sacarse fotos con hinchas argentinos que lo esperaban detrás de las vallas.
El piloto arribó a Melbourne acompañado por su padre, Aníbal, y en su camino hacia la zona mixta se tomó tiempo para firmar autógrafos y dialogar con los fanáticos. Incluso en una entrevista con medios australianos explicó la tradición del mate y hasta invitó a una reportera a probarlo.
Más tarde, en declaraciones al canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto habló sobre el trabajo que realizó Alpine durante el receso. El equipo introdujo cambios importantes en el monoplaza y también en la unidad de potencia suministrada por Mercedes, aunque el argentino prefirió mostrarse prudente respecto al rendimiento.
“Hemos hecho buenos avances en la dirección correcta. Todavía es difícil saber dónde estamos realmente hasta la clasificación, pero tratamos de maximizar cada oportunidad y aprender lo máximo posible del auto”, explicó.
El pilarense remarcó que el equipo trabajó hasta último momento para desarrollar el coche y entender mejor su funcionamiento. Por eso, considera que las primeras respuestas concretas recién aparecerán cuando llegue la hora de la clasificación.
Más allá de la cautela, Colapinto dejó un mensaje que invita al optimismo de cara a la temporada que comienza. “Creo que este año puede ser mucho mejor que 2025”, afirmó.
Mientras tanto, el argentino disfruta volver al paddock después de meses de preparación y simulaciones. “Se siente como mucho tiempo probando y preparándome para esta primera carrera. Estar finalmente acá en Australia y competir con todos es emocionante”, cerró.