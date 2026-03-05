"Cuando me grita, normalmente hay una razón": Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

La escena corresponde a los primeros momentos de adaptación del argentino dentro del equipo, en medio de la presión por rendir en la máxima categoría. En ese contexto, el propio Colapinto remarcó que la intensidad forma parte del deporte. “Es muy difícil para la gente entender la cantidad de presión que hay en una semana de carrera. No solo los pilotos la sienten; todo el equipo trabaja bajo esa exigencia”, concluyó.