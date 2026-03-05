Secciones
"Cuando me grita, normalmente hay una razón": Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

El piloto argentino habló sobre el cruce que aparece en la serie de Netflix y buscó bajarle el tono al escándalo que se generó en Alpine y la Fórmula 1.

Hace 1 Hs

La nueva temporada de “Drive to Survive” volvió a generar debate alrededor de la Fórmula 1, pero uno de los momentos que más comentarios generó fue el cruce entre Franco Colapinto y Flavio Briatore que aparece en el segundo episodio de la serie. La conversación, que muestra al dirigente italiano cuestionando al argentino, rápidamente se viralizó y despertó reacciones en el mundo del automovilismo.

En la previa del Gran Premio de Australia, Colapinto fue consultado por la escena y buscó bajarle el tono a la polémica. “No lo vi, para ser sincero. No consumo mucho ese tipo de cosas”, explicó ante la prensa en el paddock.

El episodio refleja un momento de presión dentro de Alpine durante la temporada 2025. En una reunión con Colapinto y Pierre Gasly, Briatore fue directo al analizar el rendimiento del equipo. “Tenemos que entender que no hemos sido tan buenos hasta ahora. Entre ustedes dos, Pierre ha sido mejor. Ahora tenemos que conseguir algunos puntos”, expresó el dirigente.

La conversación se volvió más tensa cuando el argentino propuso intentar una solución en su auto y Briatore lo interrumpió con dureza. “Yo decido lo que hago. Tú eres el problema, tienes que entenderlo. Tienes que mejorar tu rendimiento”, le dijo.

A pesar del impacto que generó la escena en la serie, Colapinto explicó que ese tipo de situaciones forman parte de la dinámica habitual dentro de un equipo de Fórmula 1. “Ni siquiera sé cuándo se filmó eso, pero probablemente él tenía razón en ese momento. Cuando me grita, normalmente hay una razón para ello”, aseguró.

El piloto de Pilar también destacó el papel que Briatore tuvo en su carrera dentro de Alpine. “Flavio ha sido de gran ayuda conmigo en todos los aspectos. Me dio una gran oportunidad y yo intento aprovecharla al máximo”, afirmó.

Además, remarcó que el dirigente italiano tiene un estilo particular para conducir al equipo, aunque valoró su trayectoria. “Ha sido un gran líder, un gran empresario y ha tenido mucho éxito en todos los negocios en los que estuvo. Logra que la gente rinda. A veces de una manera diferente a otros, pero todo es un aprendizaje”, explicó.

Desde la escudería francesa también buscaron descomprimir la situación. A través de sus redes sociales, Alpine publicó una imagen distendida de Briatore junto a Colapinto y Gasly acompañada por el mensaje: “No creas todo lo que ves en la televisión”.

La escena corresponde a los primeros momentos de adaptación del argentino dentro del equipo, en medio de la presión por rendir en la máxima categoría. En ese contexto, el propio Colapinto remarcó que la intensidad forma parte del deporte. “Es muy difícil para la gente entender la cantidad de presión que hay en una semana de carrera. No solo los pilotos la sienten; todo el equipo trabaja bajo esa exigencia”, concluyó.

