El petróleo se alejó de los U$S 100 y llevó algo de alivio a los mercados globales

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes luego de haber alcanzado el día anterior su valor más alto en más de tres años. El retroceso se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que redujo las preocupaciones por posibles interrupciones prolongadas en el suministro mundial de crudo.