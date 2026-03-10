El petróleo se alejó de los U$S 100 y llevó algo de alivio a los mercados globales

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este martes luego de haber alcanzado el día anterior su valor más alto en más de tres años. El retroceso se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que redujo las preocupaciones por posibles interrupciones prolongadas en el suministro mundial de crudo.
Los futuros del Brent descendieron U$S 6,28, equivalente a un 6,3%, hasta ubicarse en U$S 92,68 por barril. En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó U$S 6,19, o un 6,5%, y se ubicó en U$S 88,58 por barril. Durante la jornada ambos contratos llegaron a retroceder hasta un 11% antes de recortar parte de las pérdidas.
El lunes el precio del petróleo había rozado los U$S 120 por barril, el nivel más alto desde mediados de 2022. La suba había sido impulsada por los recortes de producción aplicados por Arabia Saudita y otros países exportadores en el marco del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
Sin embargo, las cotizaciones comenzaron a moderarse a lo largo del día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuviera un diálogo con Trump y presentara propuestas para alcanzar una pronta solución al conflicto, según indicó a la agencia Reuters un asesor del Kremlin.
En una entrevista con CBS News, Trump afirmó que “la guerra está prácticamente terminada” y sostuvo que las capacidades militares de Irán han sido gravemente dañadas tras los ataques realizados desde finales de febrero.
El mandatario estadounidense describió el conflicto como una “excursión de corto plazo”, aunque remarcó que no finalizará hasta que “el enemigo sea derrotado total y decisivamente”.
Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético del DBS Bank, señaló que “es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados”. A su vez, consideró que “si bien ayer hubo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy hay una reacción exagerada a la baja”.
En la misma línea, Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, explicó que “una vez que los operadores percibieron que las rutas de suministro aún podían mantenerse, la ‘prima de pánico’ inicial que había empujado ayer los precios por encima de los 100 dólares comenzó a desvanecerse, y los precios del petróleo retrocedieron rápidamente”.
De todos modos, las cotizaciones continúan bajo presión. Según Reuters, Trump analiza flexibilizar las sanciones petroleras a Rusia y autorizar la liberación de reservas estratégicas de crudo para contener los precios, en línea con medidas que podrían adoptar también los países del G7.
En paralelo, el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, permanece prácticamente bloqueado. Solo unos pocos barcos lograron cruzar durante el fin de semana, mientras que los países del Golfo enfrentan limitaciones en su capacidad de almacenamiento y redujeron la producción. Se estima una pérdida cercana a los cinco millones de barriles diarios.
Las declaraciones del presidente estadounidense también impactaron en los mercados bursátiles de Asia, que registraron recuperaciones durante la jornada.
En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 avanzó 2,9% y cerró en 54.248,39 puntos. Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia de Astris Advisory Japón, atribuyó parte de la mejora a los dichos de Trump. “Hoy es el repunte. Obviamente los comentarios positivos del presidente Trump anoche hacen que empecemos a ver la luz al final del túnel para la guerra”, señaló.
El analista agregó que la volatilidad seguirá presente, aunque el escenario actual aparece más alentador. “La volatilidad seguirá presente, pero hoy el panorama se ve mucho más prometedor”, afirmó.
En otros mercados de la región también se observaron subas. El índice S&P/ASX 200 de Australia avanzó 1,1% hasta 8.692,60 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió 5,4% y cerró en 5.532,59 puntos.
En Hong Kong, el índice Hang Seng ganó 2,1% y terminó la jornada en 25.937,59 unidades, mientras que el índice compuesto de Shanghai subió 0,6% hasta 4.120,45 puntos.
En Argentina, el mercado local reaccionó con ligeras subas en acciones líderes y una estabilidad relativa en el tipo de cambio mayorista. Sin embargo, los bonos del Tesoro registraron caídas y el riesgo país mostró un incremento.