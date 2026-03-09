El Banco Central autoriza a billeteras virtuales a debitar cuotas de préstamos desde cuentas sueldo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a las billeteras virtuales a debitar automáticamente las cuotas de préstamos personales desde cuentas bancarias. La medida busca reducir los altos niveles de morosidad registrados en los créditos otorgados por fintech y aplicaciones de pago.
A partir de finales de agosto, las apps de pago podrán cobrar las cuotas de los préstamos personales directamente desde cuentas bancarias, siempre que el usuario otorgue previamente una autorización digital. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada exclusivamente para los bancos.
La iniciativa apunta a mejorar el sistema de cobro de créditos y disminuir el atraso en los pagos dentro del sistema financiero digital.
Cómo funcionará el débito automático de los préstamos
El mecanismo será similar al utilizado actualmente para pagar servicios o tarjetas de crédito mediante débito automático.
Con la nueva normativa del Banco Central de la República Argentina, las billeteras digitales podrán solicitar el cobro automático de las cuotas desde cuentas bancarias o desde otras billeteras interoperables.
El sistema funcionará de la siguiente manera:
El usuario deberá otorgar un permiso digital para autorizar el débito de la cuota.
Cada mes se realizará un intento automático de cobro desde su cuenta.
Si no hay fondos suficientes, se permitirán hasta dos reintentos adicionales.
Las cuotas deberán ser fijas e iguales durante todo el crédito.
El sistema será interoperable, es decir, funcionará tanto entre bancos como entre billeteras digitales.
Morosidad récord en préstamos otorgados por fintech
La decisión del regulador llega en un contexto de aumento en los niveles de morosidad de los créditos digitales.
Según datos oficiales, el atraso en pagos alcanza el 25% en los préstamos otorgados por billeteras virtuales, más del doble del 12% registrado en los bancos tradicionales, el nivel más alto desde 2010.
El problema se profundiza en los sectores de menores ingresos. Cerca de uno de cada cuatro préstamos de hasta un millón de pesos presenta retrasos en el pago de las cuotas.
Parte de esta situación se explica porque, hasta ahora, en muchas billeteras digitales el pago de cuotas era opcional, lo que dificultaba recuperar los créditos otorgados.
Acuerdo entre bancos y fintech
Fuentes del sistema financiero señalaron que la medida surgió de una negociación entre bancos y empresas fintech.
El objetivo fue evitar que la reforma laboral incorporara la posibilidad de depositar los salarios directamente en billeteras virtuales fuera del sistema bancario.
Al no tener acceso a los depósitos de sueldos, las aplicaciones desarrollaron un sistema de cobro automático para recuperar los préstamos y proteger su flujo de caja, reduciendo así los riesgos financieros.
Cuánto costará el nuevo sistema de cobro
El nuevo mecanismo tendrá un costo mínimo regulado.
La entidad que otorgue el préstamo —ya sea un banco o una fintech— deberá pagar un arancel del 0,6% sobre cada cuota debitada. Este costo no será abonado directamente por el cliente.
Podrán utilizar este sistema:
Bancos.
Empresas que otorgan créditos sin ser bancos (fintech o proveedores no financieros de crédito) registradas ante el Banco Central de la República Argentina.
Cooperativas o mutuales que brinden financiamiento.
Un ejemplo de este tipo de servicios es Mercado Crédito, la plataforma de préstamos vinculada a Mercado Libre.
Ventajas del nuevo sistema de cobro
El esquema de débito automático para préstamos personales presenta varias ventajas dentro del sistema financiero:
Permite cobrar cuotas directamente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales.
Funciona de manera interoperable entre bancos y fintech.
Tiene un costo mínimo regulado.
Establece que la cuota del préstamo no supere el 30% del ingreso del cliente al momento de otorgar el crédito.
Especialistas del sector señalan que, si se reducen los costos de cobro para las entidades financieras, en el futuro podría bajar el costo de los préstamos, aunque la normativa no obliga a trasladar ese ahorro a los clientes.