Trump advirtió que, sin su aprobación, el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán y afirmó que el próximo líder supremo del país “no durará mucho” si no cuenta con su aprobación previa. El mensaje se conoció luego de que la Asamblea de Expertos iraní anunciara que ya eligió al sucesor del actual ayatolá Alí Jamenei, aunque sin revelar públicamente su identidad.