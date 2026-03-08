Trump advirtió que, sin su aprobación, el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán y afirmó que el próximo líder supremo del país “no durará mucho” si no cuenta con su aprobación previa. El mensaje se conoció luego de que la Asamblea de Expertos iraní anunciara que ya eligió al sucesor del actual ayatolá Alí Jamenei, aunque sin revelar públicamente su identidad.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y de la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
Trump amenaza al próximo líder supremo de Irán
Según trascendió en medios estadounidenses, Trump advirtió que cualquier sucesor del actual líder religioso iraní necesitará el reconocimiento de Washington para mantenerse en el poder.
“Si no tiene mi aprobación, no durará mucho”, afirmó el presidente, en un mensaje dirigido directamente a las autoridades de Teherán.
La advertencia llega después de que la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de elegir al líder supremo iraní— informara que ya definió quién reemplazará a Jamenei, de 86 años. Sin embargo, el nombre del sucesor se mantiene en secreto.
El líder supremo es la máxima autoridad política y religiosa en Irán, con poder sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial del país.
Escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán
Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente conflicto regional. En los últimos días, Estados Unidos e Israel intensificaron los ataques contra objetivos vinculados al aparato militar iraní.
Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos, Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), advirtió que algunas zonas residenciales utilizadas por el gobierno iraní para operaciones militares podrían perder su estatus de protección y convertirse en objetivos legítimos bajo el derecho internacional.
Según Washington, el régimen iraní habría utilizado ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para lanzar drones de ataque y misiles balísticos desde áreas cercanas a población civil.
Estados Unidos evacuó a miles de ciudadanos
En paralelo a la escalada militar, el gobierno estadounidense informó que ya evacuó a más de 32.000 ciudadanos desde Medio Oriente desde el inicio de la guerra.
El Departamento de Estado señaló que la operación comenzó el 28 de febrero e incluyó casi dos docenas de vuelos chárter organizados para trasladar a ciudadanos estadounidenses fuera de la zona de conflicto.
Las autoridades aclararon que la cifra podría ser aún mayor, ya que muchos ciudadanos se trasladaron por cuenta propia hacia terceros países antes de regresar a Estados Unidos.
Incertidumbre sobre el futuro del liderazgo en Irán
Mientras tanto, la decisión de la Asamblea de Expertos de elegir en secreto al sucesor de Jamenei generó especulaciones dentro y fuera de Irán sobre el futuro del liderazgo político y religioso del país.
Analistas internacionales advierten que la transición en el liderazgo iraní podría convertirse en un factor clave en la evolución del conflicto regional y en la relación con Estados Unidos y sus aliados.
En ese contexto, las declaraciones de Trump agregan presión a un escenario geopolítico ya marcado por la incertidumbre y la posibilidad de una escalada mayor en Medio Oriente.