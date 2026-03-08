El hijo de Alí Jamenei, el ayatollah asesinado, fue elegido como líder supremo de Irán

Incluso, la oposición lo señaló como el responsable de la represión de las protestas contra un fraude denunciado en las elecciones de 2009 y de liderar un grupo paramilitar denominado Basij, subordinado a la Guardia Revolucionaria. Esta facción voluntaria y represiva se encarga fundamentalmente de atacar a disidentes y controlar protestas populares como las que sacudieron al país en las últimas semanas y que dejaron miles de muertos.