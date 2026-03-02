Un dron iraní impactó en una base aérea británica en Chipre y la Unión Europea reacciona

La tensión aumentó tras la decisión del Reino Unido de permitir a Estados Unidos utilizar sus bases para destruir misiles iraníes y sus lanzadores. No obstante, el secretario de Estado británico para Medio Oriente, Hamish Falconer, insistió en que su país “no está en guerra” y que su rol se limita a acciones defensivas, como la interceptación de drones o misiles dirigidos contra territorio británico o aliados.