Un dron iraní impactó en una base aérea británica en Chipre y la Unión Europea reacciona
El ataque nocturno contra la base de Akrotiri no dejó víctimas y marca el primer golpe directo contra aliados europeos de Washington. Francia, Alemania y Gran Bretaña advirtieron que adoptarán “medidas defensivas”.
Un dron impactó durante la noche en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, mientras que otros dos fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo. Se trata del primer ataque que golpea de forma directa a aliados europeos de Washington desde el inicio de la actual escalada militar con Irán.
Tanto el gobierno británico como las autoridades chipriotas informaron que los daños fueron limitados y que no se registraron víctimas. Sin embargo, el episodio encendió alarmas en la Unión Europea ante el riesgo de que el conflicto, hasta ahora concentrado en Medio Oriente, se expanda hacia territorio aliado.
Ataque a la base de Akrotiri
La base aérea de RAF Akrotiri, ubicada en la costa sur de la isla, alberga personal militar y civil. Según el vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, los drones fueron detectados y neutralizados antes de causar mayores daños. Las alarmas activadas provocaron evacuaciones parciales en el complejo y en zonas cercanas.
En las semanas previas, Reino Unido había reforzado su presencia aérea en Akrotiri ante la posibilidad de acciones estadounidenses contra Irán. El ataque se produjo poco después de que Londres autorizara a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para operaciones consideradas “defensivas”.
La reacción de la Unión Europea
El incidente generó una inmediata reacción en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que habló con el presidente chipriota, Nikos Christodoulis, y subrayó que la Unión Europea se mantiene “colectiva, firme e inequívocamente” del lado de sus Estados miembros frente a cualquier amenaza.
Von der Leyen condenó “con la mayor firmeza” los ataques iraníes y advirtió que el bloque debe prepararse para las consecuencias en materia de energía, transporte, migración y seguridad. Chipre, miembro de la UE y actual presidente rotatorio del Consejo, está amparado por la cláusula de defensa mutua europea, aunque no integra la OTAN.
Un funcionario europeo citado por Reuters sostuvo que Teherán buscaría ampliar el conflicto y arrastrar a los países europeos a una confrontación más directa.
Grecia envía fragatas y F-16
Desde Atenas, el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, anunció el envío de dos fragatas —una equipada con sistema antidrones— y dos cazas F-16 para reforzar la seguridad regional.
La tensión aumentó tras la decisión del Reino Unido de permitir a Estados Unidos utilizar sus bases para destruir misiles iraníes y sus lanzadores. No obstante, el secretario de Estado británico para Medio Oriente, Hamish Falconer, insistió en que su país “no está en guerra” y que su rol se limita a acciones defensivas, como la interceptación de drones o misiles dirigidos contra territorio británico o aliados.
Cruces políticos y presión internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al primer ministro británico por haber demorado la autorización para usar la base de Diego García, en el océano Índico, según una entrevista publicada por The Daily Telegraph.
En paralelo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la escalada bélica en Medio Oriente y rechazó “todos los ataques ilegales e indiscriminados” contra países del Golfo y otras naciones de la región.
El canciller español, José Manuel Albares, convocó al embajador iraní en Madrid para transmitir la condena formal del gobierno y exigir el cese inmediato de las acciones militares. Además, advirtió sobre el riesgo que la escalada implica para unos 30.000 ciudadanos españoles que se encuentran en la región.
Un punto de inflexión en el conflicto
El impacto del dron en Akrotiri marca un cambio cualitativo en la crisis: por primera vez, una instalación militar vinculada directamente a un Estado miembro de la Unión Europea es alcanzada en el marco de la confrontación con Irán.
Aunque no hubo víctimas, el ataque refuerza el temor a una regionalización del conflicto que obligue a Bruselas y a sus principales capitales a pasar de la condena diplomática a medidas defensivas más concretas. La clave ahora será si la escalada se detiene o si Europa se convierte en un nuevo escenario de una crisis que ya trasciende las fronteras de Medio Oriente.