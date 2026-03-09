La preocupación constante por la salud podría acelerar el envejecimiento, según la ciencia

Es natural sentir cierta frustración ante el paso del tiempo, especialmente cuando nuestro cuerpo no responde de la misma manera que antes, por ejemplo, durante los procesos de recuperación tras el ejercicio. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Psychoneuroendocrinology sugiere que vivir en un estado de alerta constante por el impacto del envejecimiento en nuestra salud podría ser contraproducente, afectándonos incluso a nivel celular.