La ciencia reveló que tomar colágeno no evita las arrugas: esto es lo que realmente hace en tu piel

El deseo de mantener una piel radiante y elástica convirtió al colágeno en el protagonista indiscutido de las góndolas de farmacias y dietéticas. Sin embargo, entre tanto marketing, surge la pregunta necesaria: ¿realmente funciona? Una reciente revisión científica, publicada en el Aesthetic Surgery Journal Open Forum y citada por la BBC trae algo de claridad y pone fin a ciertos mitos sobre el envejecimiento.
El colágeno es una proteína que nuestro cuerpo fabrica de forma natural, pero cuya producción empieza a decaer con el paso de los años, especialmente durante la menopausia. Según este nuevo análisis de 113 ensayos clínicos, los suplementos diarios sí pueden mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel, aunque no son la "borra arrugas" mágica que muchos promocionan.
Los beneficios reales frente al paso del tiempo del colágeno
Los investigadores señalan que, si bien el colágeno no detendrá la aparición de arrugas de forma definitiva, sí ofrece resultados "legítimos" si se consume con constancia. No se trata de una solución rápida de un día para el otro, sino de un mantenimiento integral para la piel que ha sufrido el desgaste del sol o el paso del tiempo. Además de la estética, el estudio destaca un alivio real en el dolor y la rigidez de las articulaciones en personas con artritis.
"El colágeno no es una panacea, pero sí ofrece beneficios creíbles cuando se usa de forma constante a lo largo del tiempo, especialmente para la piel y la osteoartritis", afirma el profesor Lee Smith, uno de los líderes de la investigación en la Universidad Anglia Ruskin. Para el experto, estos hallazgos ayudan a desmentir mitos mientras confirman que la suplementación apoya un envejecimiento saludable.
La importancia de la constancia y la alimentación para nuestra piel
Un punto clave de este estudio es que no fue financiado por la industria de los suplementos, lo que le otorga una mayor neutralidad. Los científicos explican que el colágeno ayuda más al tono y a la apariencia juvenil que a la eliminación de surcos profundos. "Una mejora en el tono y la hidratación de la piel se asocia con una apariencia más juvenil", explica el profesor Smith, diferenciando la prevención del tratamiento de signos ya existentes.
Sin embargo, no todo depende de una pastilla o un polvo. La nutrición juega un rol fundamental en cómo nuestro cuerpo sintetiza esta proteína. La vitamina C y el zinc son aliados indispensables que podemos encontrar en cítricos, carnes, frutos secos y semillas. Incluso para quienes llevan dietas veganas, el consumo de legumbres aporta los aminoácidos necesarios para que el organismo produzca su propio colágeno.
El camino hacia una piel más saludable
A pesar de los resultados optimistas, la comunidad médica mantiene una cautela profesional. La ciencia avanza, pero todavía queda camino por recorrer para entender exactamente qué tipo de colágeno (marino, bovino o vegano) es el más efectivo a largo plazo.
"Se necesitan más datos con estudios dermatológicos específicos y sólidos para aprovechar la promesa planteada por esta revisión sistemática", sostiene la médica Tamara Griffiths, presidenta de la Asociación Británica de Dermatólogos. Por ahora, la clave parece estar en la combinación de una buena dieta, protección solar y, si se opta por suplementos, mucha paciencia y constancia.