La ciencia reveló que tomar colágeno no evita las arrugas: esto es lo que realmente hace en tu piel

La importancia de la constancia y la alimentación para nuestra piel

Un punto clave de este estudio es que no fue financiado por la industria de los suplementos, lo que le otorga una mayor neutralidad. Los científicos explican que el colágeno ayuda más al tono y a la apariencia juvenil que a la eliminación de surcos profundos. "Una mejora en el tono y la hidratación de la piel se asocia con una apariencia más juvenil", explica el profesor Smith, diferenciando la prevención del tratamiento de signos ya existentes.