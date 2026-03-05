El hábito silencioso que daña el cerebro: causa dolor de cabeza y acelera el envejecimiento

La falta de hidratación, un hábito perjudicial para el cerebro

En este estudio, citado por La Nación, se evidenció la importancia del consumo de agua y el nivel de hidratación para que las habilidades cognitivas no se vean afectadas con el tiempo. Los investigadores examinaron a casi 2.000 adultos mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico como parte del estudio PREDIMED-Plus. Los expertos, a lo largo de dos años, evaluaron de cerca la salud cognitiva mediante una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación general de su estado mental.