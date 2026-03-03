Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

El gobernador también pidió que hoy los maestros vayan a las aulas, luego de que algunos gremios amenazaran con parar también este martes. “Nosotros vamos a estar predispuestos a seguir fortaleciendo la educación en la provincia. Estamos convencidos de que de estos problemas económicos y sociales que tenemos, de estos índices de pobreza y de indigencia que tenemos, los vamos a sacar de la sociedad educándola, educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos”, sostuvo. De esta manera, se comunicaba oficialmente inaugurado ciclo lectivo 2026 para la provincia de Tucumán en todos los niveles de la educación.