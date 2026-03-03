Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Ante un inicio de clases conflictivo a nivel nacional y provincial, el Ministerio de Educación provincial comunicó mediante la Resolución Ministerial N° 409/5 (MEd), de fecha 27 de febrero de 2026, que el comienzo del ciclo lectivo en la provincia, tanto en establecimientos educativos de gestión estatal como privados, sea hoy.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezará hoy el acto desde las 8 en la escuela Fray Manuel Pérez (José Colombres y Matienzo, Alderetes), junto a la ministra de Educación, Susana Montaldo.
El mandatario agradeció a los docentes sus esfuerzos al asumir el compromiso por su función social y por el bien de los estudiantes tucumanos.
El mandatario hizo foco en que en materia salarial queda cerrada esta etapa. “El Gobierno dio lo que está a su alcance, no tenemos un peso más para dar, pero sí tenemos las puertas abiertas para seguir dialogando con todos los gremios que así lo consideren hacer”. Predispuestos a seguir fortaleciendo la educación en la provincia”, dijo. Agregó: “estamos convencidos de que de estos problemas económicos y sociales que tenemos, las vamos a sacar de la sociedad educándola”.
El gobernador también pidió que hoy los maestros vayan a las aulas, luego de que algunos gremios amenazaran con parar también este martes. “Nosotros vamos a estar predispuestos a seguir fortaleciendo la educación en la provincia. Estamos convencidos de que de estos problemas económicos y sociales que tenemos, de estos índices de pobreza y de indigencia que tenemos, los vamos a sacar de la sociedad educándola, educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos”, sostuvo. De esta manera, se comunicaba oficialmente inaugurado ciclo lectivo 2026 para la provincia de Tucumán en todos los niveles de la educación.
Salario deteriorado
Con concentraciones de distintas agrupaciones docentes en las plazas tucumanas, se hicieron eco diversos reclamos que mostraban preocupación en índole salarial. Con pancartas ilustrativas se recorrieron calles del microcentro en una marcha docente que convocó a Adiunt, Sadop, Apemys y ATEP, que se adhirieron al paro general de Ctera.
Viviana Gómez, docente de Sadop, comentó: “soy del área primaria hace 31 años y en este año cumplo edad para jubilarme”. Representando a la escuela de San Roque, señaló que la lucha se debe a que “todos estamos disconformes con el aumento que nos ofrecen” y agregó: “yo tengo dos cargos, trabajo 30 horas semanales porque soy maestra especial con 10 horas a la mañana y 20 horas a la tarde”. El ciclo lectivo comienza, pero el salario no arranca. Cada año la historia se repite “uno está con lo justo. Siempre estuvimos al borde”.
Buscando hacer otras actividades para tener otro ingreso, Lourdes, docente en Sadop, dijo que se vive “el día a día”, haciendo “lo que puede” para llegar a fin de mes. Desde vender ropa, artículos diversos y comida. La docencia dejó de ser una actividad exclusiva. “Estamos buscando oportunidades para generar más dinero y que nos cubra otras necesidades”, dijo. A pesar del tiempo que demande otros trabajos asumidos debido a un bajo salario, la responsabilidad de la docencia no termina después de clase ya que éste reclama corregir y capacitar. “El tiempo libre, los hobbies, pasaron a ser un privilegio”, aseveró.
Con pedidos de adelantos bancarios desde el 15 de febrero sobre el sueldo docente, Alejandro comentó que las deudas ya lo superan. Considera que todos los docentes de cualquier agrupación no llegan a fin de mes. “Es la situación del docente en general y es muy complicada. Estamos realmente muy mal”, dijo. Con un pedido de llegar a un salario que cubra la canasta básica y no abandonar una vocación, diferentes docentes remarcaron esta situación.
Conflicto educativo
Con la convocatoria de un paro nacional docente para este lunes en el marco del no inicio del ciclo lectivo de Ctera, la medida respondió al rechazo de la confederación a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, entre ellas la reforma laboral aprobada en el Senado, a la que califica de regresiva y precarizadora del trabajo. En sus congresos, el gremio definió sus ejes centrales de reclamo: la convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, un aumento salarial que supere la inflación, la restitución del Fonid, el incremento del presupuesto educativo y la aprobación de una nueva Ley de financiamiento educativo.
Por su parte, ATEP se adhirió inicialmente al paro del 2 de marzo en sintonía con Ctera, sosteniendo los mismos reclamos. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de Tucumán dictó la Resolución N.º 229/14, que abrió una instancia de conciliación obligatoria a partir de la 0 hora del 2 de marzo, con una duración de 15 días hábiles. Consecuentemente, ATEP aceptó la conciliación, suspendiendo las medidas.