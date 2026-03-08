Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito

Ni siquiera hace falta envejecer para sentirlo. Basta entrar en uno de esos grupos de redes de fotos antiguas de Tucumán. Alguien sube una imagen en blanco y negro, una esquina irreconocible, un cine que hoy es feria, un árbol que ya no existe. Son, en cierto modo, los Diógenes Laercio de hoy. Compilan recuerdos, anécdotas, nombres de negocios, fragmentos de vida urbana. Entonces empiezan a aparecer los comentarios. Supongamos que la foto muestra una esquina que quizá sea Alem y Mate de Luna. Andrés dice que él se acuerda de Casal, pero enseguida agrega algo más preciso, lo que realmente le quedó grabado es un hotel alojamiento que había a una cuadra y media, entre Casal y el puente, media cuadra hacia la izquierda. Juan Carlos se ríe y le responde que de eso sí se acuerda. Otro interviene y aclara la ubicación, Suipacha, primera cuadra. Bibi trae una historia todavía más vieja, su tía le contaba que existía el paseo de Casal, cuando una radio ponía música y los jóvenes caminaban escuchándola. Cecilia recuerda la rotisería Casal de doña Margarita y la comida riquísima que vendían allí. Silvia, en cambio, mira el fondo del paisaje y señala algo más general, en los años setenta no había edificios desde Casal hasta el Camino del Perú. Alguien pregunta entonces por qué se llama Floresta la esquina de Mate de Luna y Colón.