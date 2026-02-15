Al mal tiempo: el asado está listo

“La soda, convengamos, no reclama el protagonismo de la escena; más bien la sostiene. “Más claro echale soda” no es un dicho casual Esta paz suya se pone a prueba al mezclarse con el vino. En esa asimetría, el vino aporta carácter y la soda función. La mezcla no es necesariamente destrucción del sabor; es reducción de densidad. Pero seamos honestos: el debate sobre el vino con soda es una discusión moral disfrazada de gusto. Porque, y este es el punto, hay vinos que no merecen ser sodeados y sodas que no merecen ciertos vinos.”