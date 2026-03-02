Entre aplaudidores festivos y cancelados instrumentales

De pronto Patricia les crece en solidez a Los Milei (cliquear).

Establece una daga en la pugna imaginaria que acelera la dibujada confrontación entre la señora Karina, La Repostera Prodigiosa -junto a Los Menem-, contra Santiaguito, El Neo Giacomini, el consultor preferido del Gobierno de Consultores que impuso la receta del outsider, complementado por los tuiteros impunes de “la batalla cultural”.

Pero tanto Karina como Santiaguito son productos similares del Fenómeno Milei, que copia, con “la devoción del plagio” (Borges), estilos de construcción de peronistas antagónicos como Carlos Menem, El Emir (que construía con Celestes o Rojo Punzó, Flaco Bauzá o Frate Kohan).

O como Néstor Kirchner, El Furia, que armaba cuadros a través de Julio De Vido, el Pulpo, o de Carlos Zannini, El Cenador.