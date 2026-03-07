El frío desplante del gobernador Cornejo a Victoria Villarruel y la sombra de Milei en Mendoza

Villarruel no se dejó amedrentar por el vacío oficial. "No estoy incómoda, me siento como en casa", lanzó al llegar al tradicional desayuno de la Coviar. Sin embargo, la tensión fue palpable, especialmente ante la presencia de Luis Petri -ex ministro de Defensa y referente local- con quien la vicepresidenta mantiene un duro cruce dialéctico.