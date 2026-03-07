Secciones
Política

El frío desplante del gobernador Cornejo a Victoria Villarruel y la sombra de Milei en Mendoza

En medio de una interna abierta con el Presidente, la vicepresidenta aterrizó con agenda propia.

Victoria Villarruel de visita en Mendoza. Victoria Villarruel de visita en Mendoza.
Hace 2 Hs

La Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a ser la pasarela política del año, pero esta vez con un clima de evidente frialdad. Victoria Villarruel, la autoridad nacional de mayor rango en los festejos, se movió con autonomía en territorio mendocino, y provocó un dilema gestual para el gobernador Alfredo Cornejo

El mandatario radical, que estrechó lazos con Javier Milei al punto de sumarse a su comitiva oficial hacia Nueva York, se mostró distante ante quien hoy es vista como la "disidente" interna del esquema libertario.

Villarruel no se dejó amedrentar por el vacío oficial. "No estoy incómoda, me siento como en casa", lanzó al llegar al tradicional desayuno de la Coviar. Sin embargo, la tensión fue palpable, especialmente ante la presencia de Luis Petri -ex ministro de Defensa y referente local- con quien la vicepresidenta mantiene un duro cruce dialéctico. 

Al ser consultada sobre las acusaciones de Petri, quien la acusó de "apostar al fracaso", Villarruel fue tajante en su respuesta. "No voy a hablar de esa persona; lo que se dice debe demostrarse en la Justicia", remarcó.

Mientras la política se sacaba chispas, la industria vitivinícola expuso sus heridas con sobrestocks de 10 meses y caída del consumo. 

Temas MendozaHonorable Senado de la Nación ArgentinaLuis PetriJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Victoria Villarruel respondióva las críticas de LLA: Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

Victoria Villarruel respondióva las críticas de LLA: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

Bullrich cargó contra Villarruel: “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”

Bullrich cargó contra Villarruel: “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
2

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
3

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
4

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman
6

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Más Noticias
Trump lanzó su coalición militar antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

Trump lanzó su "coalición militar" antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Con la presencia de Milei, Trump lanzó en Miami el Escudo de las Américas

Con la presencia de Milei, Trump lanzó en Miami el "Escudo de las Américas"

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Comentarios