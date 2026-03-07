Secciones
Política

Juicio por YPF: en su primera medida, el nuevo Procurador pidió frenar el proceso de pruebas

La Procuración del Tesoro presentó una moción de emergencia en Nueva York. Acusó a los demandantes de convertir el juicio en un "circus" y destacó el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU.

YPF. Apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente al pedido de sanciones. YPF. Apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente al pedido de sanciones.
Hace 43 Min

En su primer acto oficial tras ser ratificado como Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio solicitó a la justicia de Estados Unidos suspender el proceso de recolección de pruebas (discovery) en el juicio por la expropiación de YPF

La presentación, realizada a través del estudio que representa a la Argentina en Nueva York, busca paralizar las demandas de Burford Capital hasta que la Cámara de Apelaciones dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

La defensa argentina calificó el accionar de los demandantes como un intento de convertir el proceso legal "en un circo". El Estado busca evitar el avance de una etapa de exhibición de documentos y audiencias probatorias programadas para 2026, al argumentar que continuar con estas medidas causaría un "perjuicio irreparable a la soberanía nacional" y afectaría las relaciones financieras y exteriores del país.

El caso, que se tramita en el tribunal de Loretta Preska, cuenta con un fallo adverso en primera instancia que obliga a la Argentina a pagar U$S 16.000 millones -cifra que, sumada a los intereses, ya supera losU$S 18.000 millones-. Mientras la Cámara del Segundo Distrito define si revoca o confirma esta sentencia, Burford Capital presionó con pedidos de embargo de acciones (turnover) y solicitudes para declarar al país en desacato.

Un punto clave de la presentación fue el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU., que el pasado 26 de febrero calificó el proceso de "discovery" como "excesivamente intrusivo". El organismo estadounidense advirtió que estas exigencias podrían vulnerar principios de reciprocidad internacional y solicitó participar en la audiencia del próximo 16 de abril.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesBuenos AiresEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juicio por YPF: apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente a los pedidos de sanciones

Juicio por YPF: apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente a los pedidos de sanciones

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

¿Sube la nafta?: YPF descartó aumentos y apuesta a la estabilidad pese a la crisis en Medio Oriente

¿Sube la nafta?: YPF descartó aumentos y apuesta a la estabilidad pese a la crisis en Medio Oriente

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
2

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
4

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman
6

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Más Noticias
Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina

Milei se reúne con Trump en Miami en una cumbre de líderes aliados de América Latina

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

Coparticipación: Molinuevo pide que la Corte de Tucumán dicte el fallo

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Comentarios