Juicio por YPF: en su primera medida, el nuevo Procurador pidió frenar el proceso de pruebas

En su primer acto oficial tras ser ratificado como Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio solicitó a la justicia de Estados Unidos suspender el proceso de recolección de pruebas (discovery) en el juicio por la expropiación de YPF.
La presentación, realizada a través del estudio que representa a la Argentina en Nueva York, busca paralizar las demandas de Burford Capital hasta que la Cámara de Apelaciones dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
La defensa argentina calificó el accionar de los demandantes como un intento de convertir el proceso legal "en un circo". El Estado busca evitar el avance de una etapa de exhibición de documentos y audiencias probatorias programadas para 2026, al argumentar que continuar con estas medidas causaría un "perjuicio irreparable a la soberanía nacional" y afectaría las relaciones financieras y exteriores del país.
El caso, que se tramita en el tribunal de Loretta Preska, cuenta con un fallo adverso en primera instancia que obliga a la Argentina a pagar U$S 16.000 millones -cifra que, sumada a los intereses, ya supera losU$S 18.000 millones-. Mientras la Cámara del Segundo Distrito define si revoca o confirma esta sentencia, Burford Capital presionó con pedidos de embargo de acciones (turnover) y solicitudes para declarar al país en desacato.
Un punto clave de la presentación fue el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU., que el pasado 26 de febrero calificó el proceso de "discovery" como "excesivamente intrusivo". El organismo estadounidense advirtió que estas exigencias podrían vulnerar principios de reciprocidad internacional y solicitó participar en la audiencia del próximo 16 de abril.