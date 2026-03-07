Juicio por YPF: en su primera medida, el nuevo Procurador pidió frenar el proceso de pruebas

La defensa argentina calificó el accionar de los demandantes como un intento de convertir el proceso legal "en un circo". El Estado busca evitar el avance de una etapa de exhibición de documentos y audiencias probatorias programadas para 2026, al argumentar que continuar con estas medidas causaría un "perjuicio irreparable a la soberanía nacional" y afectaría las relaciones financieras y exteriores del país.