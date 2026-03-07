Secciones
Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con cielo cubierto y precipitaciones. Las condiciones se mantendrían durante los próximos días.

Hace 3 Hs

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por la inestabilidad en Tucumán. Se espera una jornada con cielo gris, lluvias y tormentas a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte oficial, la temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 24°.

Las condiciones meteorológicas no cambiarían demasiado en el corto plazo. El organismo prevé un panorama similar para mañana y para los días siguientes, con persistencia de lluvias y tormentas en la provincia.

