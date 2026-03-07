Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por la inestabilidad en Tucumán. Se espera una jornada con cielo gris, lluvias y tormentas a lo largo del día.
De acuerdo con el reporte oficial, la temperatura mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 24°.
Las condiciones meteorológicas no cambiarían demasiado en el corto plazo. El organismo prevé un panorama similar para mañana y para los días siguientes, con persistencia de lluvias y tormentas en la provincia.
Lo más popular