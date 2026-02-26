Juicio por YPF: apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente a los pedidos de sanciones

La presentación oficial fija la posición del gobierno estadounidense en un caso que, advierte, podría tener consecuencias más allá del expediente. En el escrito se subraya que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.