Carlos Francisco Gómez cuestionó a Lisandro Catalán y pidió “hablar de empleo, no de elecciones”

El legislador tucumano criticó a La Libertad Avanza por instalar un debate electoral anticipado en medio de la crisis económica y social.

Francisco Gómez respondió a las recientes declaraciones del dirigente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán Francisco Gómez respondió a las recientes declaraciones del dirigente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán
Hace 1 Hs

El legislador provincial Carlos Francisco Gómez respondió a las recientes declaraciones del dirigente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, y cuestionó la intención de adelantar la discusión electoral en Tucumán.

En un contexto marcado por la caída del consumo y el impacto de la crisis en sectores vulnerables, Gómez sostuvo que resulta “preocupante” que algunos dirigentes busquen instalar debates políticos de cara a los próximos comicios cuando, según afirmó, la prioridad social es otra.

“La sociedad necesita hablar de empleo”

“En momentos donde muchas familias sienten la caída del consumo y los jubilados sufren la falta de medicamentos, resulta preocupante ver a algunos dirigentes intentando instalar discusiones electorales prematuras”, expresó el parlamentario tucumano.

En esa línea, remarcó que la ciudadanía demanda respuestas concretas frente a la situación económica. “La sociedad hoy necesita dirigentes que hablen de empleo. Necesita dirigentes que hablen de producción y de cómo mejorar la calidad de vida de la gente”, enfatizó.

Críticas a la agenda de La Libertad Avanza

Gómez consideró que el adelantamiento del debate electoral no refleja las preocupaciones reales de la población. “Nadie está pensando en las elecciones del año que viene”, afirmó.

Y apuntó directamente contra el espacio libertario: “El único espacio que parece obsesionado con adelantar esa discusión es La Libertad Avanza”.

