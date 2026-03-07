Secciones
Queso, garbanzo y semillas: tres crackers sin harinas de trigo para acompañar el mate

Tres influencers compartieron sus recetas para comer saludable y evitar las colaciones cargadas de harinas procesadas.

Queso, garbanzo y semillas: tres crackers sin harinas de trigo para acompañar el mate Foto: revista Hola
Hace 2 Hs

Picar en cualquier horario o elegir alimentos ricos en azúcares o harinas procesadas en las meriendas y desayunos puede hacer una diferencia en tu dieta. Si tu objetivo es comer saludable o reducir la ingesta de carbohidratos, tener estas crackers sin harina de trigo a mano puede ayudarte a reemplazar cualquier snack. Son fáciles de preparar y se cocinan rapidísimo en el horno.

Las crackers son galletas crocantes –de allí proviene su nombre en inglés– que suelen prepararse con féculas y no con harinas. En este caso, tres influencers diferentes compartieron sus propias recetas de crackers. Una, con harina de almendras y semillas; otra, con fécula de mandioca y queso; y, la última, con legumbres –en este caso garbanzos– y albahaca.

Crackers de harina de almendras y semillas

La primera receta pertenece a la cuenta @ubuntusabios de TikTok y presenta las galletas como crackers keto. Para prepararlas utiliza una taza de harina de almendras, ½ taza de semillas a tu gusto, un huevo, un chorrito de aceite de oliva o de coco, sal, ajo y cebolla en polvo.

Para preparar estas galletas solo se mezclan los ingredientes líquidos entre sí, para luego incorporar poco a poco la harina de almendras. Al final, condimentar a gusto y agregar las semillas también para integrarlas. Amasar hasta que quede una pasta unida y estirarla sobre una placa de silicona o placa antiadherente. Marcar con un cuchillo la masa y llevar al horno a fuego fuerte por 10 minutos.

Crackers de queso sin harinas

La segunda preparación es un tanto diferente por el resultado que se logra al integrar los ingredientes. La receta pertenece a la influencer de gastronomía @eli.cocinaa, también de TikTok. Para hacerlas utiliza un huevo, 100 mililitros de agua, dos cucharadas de aceite a elección, tres cucharadas de queso rallado, condimentos a gusto y ½ taza de fécula de mandioca. También sugiere utilizar hierbas, orégano o pimienta.

En un recipiente mezclar el huevo con el agua y el aceite. Mezclar con un batidor manual y agregar después el queso. Luego, se puede condimentar a gusto, siempre teniendo en cuenta la sal que ya tiene el queso. Añadir también la fécula de mandioca y volver a integrar. Quedará una mezcla líquida que debe verterse en una placa aceitada. Llevar al horno a 200 °C por aproximadamente 20 minutos o hasta que la pasta se seque y empiece a levantarse.

Crackers sin harinas, de garbanzos y albahaca

Para su receta, la tiktoker @kulinaria.recetas utilizó una taza de garbanzos, dos tazas de agua y un diente de ajo. También eligió saborizarlas con otros ingredientes como albahaca, mostaza, aceite de oliva y queso rallado. La ofrece como una excelente opción para reducir la ingesta de snacks no saludables y también explica que el garbanzo puede reemplazarse por lentejas.

Poner los garbanzos –previamente remojados por al menos 12 horas– en la licuadora con todos los ingredientes. Procesar bien y llevar a una olla a fuego fuerte. Dejar que el agua se evapore sin dejar de mezclar. Cuando la preparación esté más seca y con la consistencia de un puré, pasar a un recipiente para que se enfríe y taparlo con papel film. Una vez que esté frío, retirar de la heladera, desmoldar y cortar la preparación en forma de galletitas. Poner en una bandeja aceitada y hornear a fuego fuerte por 15 minutos o hasta que estén crocantes.

