Receta fácil y saludable: ¿cómo preparar un brownie sin harina?

Al dejar de consumir harinas es muy común que las personas se priven de ciertas comidas porque no saben hacerlas sin este ingrediente. No siempre es necesario abandonar lo que te gusta, ya que existen opciones como esta de un buen brownie sin la necesidad de usar harina.
Una buena receta se hace con paciencia y dedicación. Este postre mantiene su forma aunque no contenga ningún tipo de almidón. Es rico, húmedo y con un intenso sabor a chocolate, como si fuera la opción que sí contiene harina refinada.
Brownie sin harina
Ingredientes: chocolate negro 150g, aceite de girasol 100ml, cuatro huevos grandes, azúcar 130g, esencia de vainilla 5ml, cacao en polvo 25g y avellana molida 50g.
Paso a paso
Precalienta el horno a 170°C y prepara un molde con papel manteca. Derretí el chocolate a baño maría o microondas, controla que no se queme y luego deja enfriar un poco. Pon los huevos en un bols con el azúcar, bate con una batidora hasta que esté homogéneo y añade la vainilla y el aceite para seguir removiendo un poco más.
Agrega el chocolate derretido al bols y mezcla con espátula, añade el cacao y las avellanas y mueve hasta que esté todo integrado. Vierte en el molde mientras das golpecitos para sacar las burbujas de aire. Hornea durante 20 minutos y comprueba su cocción pinchando el brownie con un palito o cuchillo, debe salir ligeramente manchado, pero no húmedo. Por último deja enfriar y desmolda.