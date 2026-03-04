Secciones
SociedadGastronomía

El sorprendente vínculo entre las empanadas de la India y las argentinas que reveló Taste Atlas

Un informe de la prestigiosa guía gastronómica reveló que estos dispares platillos (uno dulce y otro salado) tienen más en común de lo que creemos.

El vínculo entre las empanadas argentinas e indias. (Imagen Taste Atlas) El vínculo entre las empanadas argentinas e indias. (Imagen Taste Atlas)
Hace 2 Hs

Separadas por miles de kilómetros y pertenecientes a universos completamente opuestos para nuestro paladar, siendo una azucarada y la otra salada, las empanadas indias y las emblemáticas de nuestro país tienen más en común de lo que creemos. La Gujiya, propia de eventos festivos, y las piezas tradicionales argentinas que pueden ser el plato de cualquier almuerzo semanal tienen un ADN compartido que quedó registrado en uno de los informes de la prestigiosa guía gastronómica,Taste Atlas.

Lanzan la "Ruta de la Empanada" en la capital tucumana para festejar el premio de Taste Atlas

Lanzan la Ruta de la Empanada en la capital tucumana para festejar el premio de Taste Atlas

La Gujiya de la India y las empanadas argentinas no son simples parientes lejanos, sino las ramas de un mismo árbol genealógico que nació en el Medio Oriente. De acuerdo con un trabajo de Taste Atlas, el formato de “masa rellena” atravesó océanos y se convirtió en el emblema cultural de la cocina mundial.

La diferencia con las empanadas de la India

En la India, la Gujiya es la protagonista absoluta del Holi, el festival de los colores que celebra la llegada de la primavera. A diferencia de nuestra versión, esta pieza dulce presenta una masa elaborada con harina de trigo (maida), agua y ghee, que es la manteca clarificada. Esta contiene una mezcla de khoya (leche reducida), azúcar, almendras y cardamomo. Por último, la cocción es siempre frita, lo que le otorga una textura crujiente ideal para el aporte de glucosa que requiere la festividad.

Una raíz en común y un largo viaje hasta la Argentina

Los antiguos mercaderes de Oriente Medio comenzaron a implementar estos “envueltos”, popularizando la noción de envolver alimentos para hacerlos portátiles y duraderos. Esta técnica viajó en dos direcciones opuestas: hacia el Este, donde en la India evolucionó durante siglos hasta convertirse en un postre profundamente cultural, y con rumbo al Oeste, donde la influencia morisca llevó las piezas saladas a España.

Mientras la Gujiya se perfeccionaba con lácteos regionales para rituales sagrados, los inmigrantes españoles trajeron la técnica a Argentina. Aquí, la receta sufrió una metamorfosis radical para adaptarse al paladar y los recursos locales: se reemplazó el aceite o el ghee por grasa animal (vacuna o de pella) y se priorizaron los rellenos de carne vacuna, pollo y vegetales.

Esta adaptación fue tan exitosa que la empanada dejó de ser un plato de ocasión para convertirse en un estandarte nacional. Taste Atlas destaca incluso las variedades regionales, desde la tucumana —que logró el primer lugar debido a su jugosidad y el uso de matambre— hasta la salteña o la cordobesa (con su característico toque de pasas de uva).

El veredicto de los comensales: cuál es la empanada favorita

En términos de popularidad global, el ranking de Taste Atlas refleja un favoritismo marcado: mientras que la Gujiya cosecha una puntuación de 3.0 estrellas, la empanada argentina se impone con un sólido 4.4, consolidándose como una de las preparaciones favoritas del mundo por su versatilidad y sabor.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
6

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Más Noticias
La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Extorsión, desesperación y muerte: los mensajes finales del soldado que se quitó la vida en Olivos

Extorsión, desesperación y muerte: los mensajes finales del soldado que se quitó la vida en Olivos

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Comentarios