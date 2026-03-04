El sorprendente vínculo entre las empanadas de la India y las argentinas que reveló Taste Atlas

La diferencia con las empanadas de la India

En la India, la Gujiya es la protagonista absoluta del Holi, el festival de los colores que celebra la llegada de la primavera. A diferencia de nuestra versión, esta pieza dulce presenta una masa elaborada con harina de trigo (maida), agua y ghee, que es la manteca clarificada. Esta contiene una mezcla de khoya (leche reducida), azúcar, almendras y cardamomo. Por último, la cocción es siempre frita, lo que le otorga una textura crujiente ideal para el aporte de glucosa que requiere la festividad.