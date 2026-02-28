La chocotorta consiguió el podio de los mejores postres de chocolate del mundo, según un prestigioso ranking

La chocotorta no estuvo sola en este prestigioso listado. Con una puntuación de 4.1 estrellas, se codeó con leyendas de la repostería europea y americana. El ranking fue liderado por el Kladdkaka de Suecia con 4.3 puntos, un pastel de chocolate denso y pegajoso; y la Torta Caprese de Italia, que se llevó el segundo lugar, un clásico de Capri que destaca por ser naturalmente denso y libre de harina, elaborado a base de chocolate y almendras.