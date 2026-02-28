La chocotorta consiguió el podio de los mejores postres de chocolate del mundo, según un prestigioso ranking

Un postre casi federal tiene lugar entre los mejores del mundo. La chocotorta es esa receta que los argentinos parecieran conocer sin estudiarla, incluida en las raíces culinarias y reproducida a lo largo y ancho del país. Ahora también tiene lugar en el podio internacional, ya que este postre consiguió el tercer lugar entre los pasteles de chocolate más destacados del globo.
Tres ingredientes básicos, una elaboración sencilla y un sabor único: la nobleza de la chocotorta la hace ser el componente principal de cumpleaños, asados y reuniones caseras. Sin embargo, desde fuera de nuestras fronteras, es vista como una novedad. Según advirtieron desde la prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas, todavía es difícil encontrarla en restaurantes extranjeros, permaneciendo como un "secreto" que recién ahora empieza a conquistar paladares internacionales.
Chocotorta: un clásico sin horno
La guía destaca que la chocotorta, inspirada sutilmente en el tiramisú italiano, nació como una ingeniosa campaña publicitaria para promocionar las famosas galletitas de chocolate. Su éxito radica en la simpleza: galletas humedecidas en leche, café o licor, intercaladas con una mezcla de dulce de leche y queso crema.
Aunque cada hogar tiene su "librito" (algunos prefieren el café amargo para equilibrar el dulzor y otros optan por el almíbar o el Oporto), la clave según los expertos es el tiempo de frío: unas 12 horas de heladera son fundamentales para que los sabores se asienten y la textura sea perfecta.
El ranking de los diez mejores
Los primeros lugares
La chocotorta no estuvo sola en este prestigioso listado. Con una puntuación de 4.1 estrellas, se codeó con leyendas de la repostería europea y americana. El ranking fue liderado por el Kladdkaka de Suecia con 4.3 puntos, un pastel de chocolate denso y pegajoso; y la Torta Caprese de Italia, que se llevó el segundo lugar, un clásico de Capri que destaca por ser naturalmente denso y libre de harina, elaborado a base de chocolate y almendras.
Los retadores de 4.1 puntos
En el mismo escalón de puntaje que la chocotorta, aparecen potencias de la pastelería. Estados Unidos marca presencia con su famoso Molten Chocolate Cake (el conocido volcán de chocolate) y el Mississippi Mud Pie, que combina una base de galletas con un relleno tipo pudín y crema batida.
Desde la región, el Bolo de Brigadeiro de Brasil defiende el orgullo sudamericano con su bizcochuelo esponjoso cubierto de granas. Por su parte, Europa aporta la Torta Tenerina de Italia, famosa por su corteza fina y corazón tierno, y la Torta Garash de Bulgaria, que sorprende con sus capas de nuez y un rico ganache de chocolate.
Los clásicos que cierran el Top 10
El cierre de la lista mantiene la vara alta con 4.0 puntos. Austria dice presente con la legendaria Sacher-Torte, ese bizcocho de chocolate que intercala una fina capa de mermelada de damasco. Finalmente, Italia vuelve a aparecer con la Torta Setteveli (Siete Velos), una obra de arte de siete capas que combina chocolate, avellanas y mousse.