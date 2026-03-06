Patricia Bullrich se reunió con la familia de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela

Un día después de reunirse con el gendarme Nahuel Gallo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado Patricia Bullrich recibió a los familiares del abogado Germán Giuliani, quien es el último ciudadano argentino que se encuentra detenido en Venezuela.
Del encuentro participaron Adriana, madre del letrado, su esposa Virginia, sus hermanas y su amigo Diego. También estuvo presente la activista venezolana Elisa Trotta.
Tras la reunión, Bullrich se expresó a través de su cuenta en la red social X (Twitter), donde reafirmó el reclamo por la liberación del argentino. "Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina. Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación", afirmó.
En el mismo mensaje, apuntó contra el régimen chavista y remarcó la situación judicial del abogado. "Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de (Nicolás) Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa", agregó.
