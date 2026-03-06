Secciones
Patricia Bullrich se reunió con la familia de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela

"Es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de (Nicolás) Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa", afirmó la senadora libertaria.

EN EL SENADO. Patricia Bullrich se reunió con familiares y amigos de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela.
Hace 3 Min

Un día después de reunirse con el gendarme Nahuel Gallo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado Patricia Bullrich recibió a los familiares del abogado Germán Giuliani, quien es el último ciudadano argentino que se encuentra detenido en Venezuela.

Del encuentro participaron Adriana, madre del letrado, su esposa Virginia, sus hermanas y su amigo Diego. También estuvo presente la activista venezolana Elisa Trotta.

Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en el Senado: “Fue una charla muy importante”

Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo en el Senado: “Fue una charla muy importante”

Tras la reunión, Bullrich se expresó a través de su cuenta en la red social X (Twitter), donde reafirmó el reclamo por la liberación del argentino. "Estamos trabajando todos los días para que Germán Giuliani vuelva a la Argentina. Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación", afirmó.

En el mismo mensaje, apuntó contra el régimen chavista y remarcó la situación judicial del abogado. "Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de (Nicolás) Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa", agregó.

“No quiero contar las atrocidades que hicieron”: las frases más impactantes de la conferencia del gendarme Nahuel Gallo

“No quiero contar las atrocidades que hicieron”: las frases más impactantes de la conferencia del gendarme Nahuel Gallo
