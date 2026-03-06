La industria textil sigue en retroceso: la actividad cayó casi 26% interanual

La industria textil continúa atravesando un escenario adverso y registra una de las caídas más pronunciadas dentro del sector manufacturero. De acuerdo con el último informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad retrocedió 25,7% interanual y la utilización de la capacidad instalada se mantiene entre las más bajas de la industria.
A este panorama se suma una pérdida de más de 19.000 puestos de trabajo desde el cambio de gobierno nacional.
La capacidad instalada del sector se ubica además casi 8% por debajo del nivel registrado en diciembre del año anterior. En el acumulado de 2025, el rubro textil cayó 7,8%, en contraste con el desempeño del conjunto de la industria, que logró un crecimiento del 1,6%, consignó el diario "Ámbito".
Dentro del sector, los segmentos más afectados fueron los tejidos y el acabado de productos textiles, junto con los hilados de algodón, que registraron caídas superiores al 30% en la comparación interanual. También la preparación de fibras de uso textil mostró un deterioro significativo, siendo uno de los factores que más incidió en el retroceso anual.
Durante diciembre, la industria textil funcionó al 35% de su capacidad instalada, el segundo nivel más bajo entre las ramas industriales, solo por encima del sector automotriz. Aunque el dato implicó una mejora de seis puntos porcentuales respecto de noviembre, todavía se ubica 7,9 puntos por debajo del registrado un año antes. En comparación, el promedio de la industria operó al 53,8%.
Empleo en caída
El empleo también refleja el deterioro de la actividad. Según datos de la Secretaría de Trabajo, en noviembre de 2025 el sector textil, de confecciones, cuero y calzado registraba 102.000 puestos formales, lo que representa 11.000 menos que en el mismo mes de 2024.
Si se toma como referencia diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 19.000 empleos, con caídas interanuales sostenidas desde febrero de 2024.
En cuanto a los precios, el comportamiento del sector se diferencia del resto de la economía. En enero de 2026, el rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” del Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de -0,5%, convirtiéndose en el segmento con menor incremento de precios, en un contexto donde el nivel general subió 2,8% en el mes.
En términos interanuales, el aumento de precios del sector fue del 15,6%, aproximadamente la mitad de la inflación general, que alcanzó el 32,4%. Una tendencia similar se observó en el índice de precios mayoristas del rubro textil, que avanzó 17,7% interanual, unos 9,6 puntos por debajo del promedio industrial.
Importaciones y exportaciones
El comercio exterior muestra señales mixtas. En enero de 2026, las importaciones totales de productos textiles alcanzaron las 16.582 toneladas por un valor de 39 millones de dólares, lo que representa una caída del 31% en volumen y del 40% en valor frente a enero del año anterior.
No obstante, el segmento de prendas de vestir mostró un comportamiento opuesto. En ese caso, las compras externas crecieron 129% en volumen y 91% en valor respecto al mismo mes de 2025. China se mantiene como el principal proveedor, liderando las principales posiciones arancelarias tanto en prendas de punto como en tejidos planos.
En contraste, las exportaciones registraron un fuerte repunte. Durante enero de 2026 se enviaron al exterior 1.237 toneladas por un total de 3 millones de dólares, lo que representa un aumento del 203% en cantidad y del 72% en valor frente a enero del año pasado.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los tejidos de punto, cuyas ventas externas se multiplicaron por catorce en volumen y por diez en valor. El resto de los rubros -materias primas, hilados, tejidos planos y prendas- también mostraron subas, aunque de menor magnitud.