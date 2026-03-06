La industria textil sigue en retroceso: la actividad cayó casi 26% interanual

En cuanto a los precios, el comportamiento del sector se diferencia del resto de la economía. En enero de 2026, el rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” del Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de -0,5%, convirtiéndose en el segmento con menor incremento de precios, en un contexto donde el nivel general subió 2,8% en el mes.