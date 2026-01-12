Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

La planta de Los Gutiérrez cuenta con 190 empleados. De ese total, entre 30 y 35 permanecerán en la empresa, trabajando en áreas administrativas y de logística. Otros 10 a 12 serán reubicados en distintas fábricas propias de la compañía, mientras que algunos empleados adicionales serán recomendados para integrarse a otros sectores industriales de la región. A ellos se suman alrededor de 100 operarios de la anterior fábrica de Las Piedritas, lo que eleva a unas 140 personas el total afectado por la disposición empresarial.