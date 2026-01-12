Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

Las máquinas dejaron de funcionar en la empresa Hilado SA. La compañía textil suspendió la producción de hilado en su planta de Los Gutiérrez, luego de haber paralizado la actividad en su otra sede de Las Piedritas a mediados de 2025.
Por estos días, los obreros llevan adelante tareas de aprestamiento para dejar los equipos en condiciones.
Según pudo averiguar La GACETA, Hilado SA decidió suspender la producción en Tucumán como consecuencia de la fuerte caída de la demanda textil en Argentina, que impactó de manera negativa en el nivel de actividad de la firma, como también de las importaciones.
Ante este escenario, la empresa mantiene conversaciones con el personal con la intención de alcanzar acuerdos, puntualmente en lo referido a las indemnizaciones. Al mismo tiempo, tomó contacto con otros empresarios de sectores industriales de la zona con el objetivo de reubicar a trabajadores en distintas fábricas.
La planta de Los Gutiérrez cuenta con 190 empleados. De ese total, entre 30 y 35 permanecerán en la empresa, trabajando en áreas administrativas y de logística. Otros 10 a 12 serán reubicados en distintas fábricas propias de la compañía, mientras que algunos empleados adicionales serán recomendados para integrarse a otros sectores industriales de la región. A ellos se suman alrededor de 100 operarios de la anterior fábrica de Las Piedritas, lo que eleva a unas 140 personas el total afectado por la disposición empresarial.
“La idea es priorizar el cuidado de su personal, que tantos años le costó formar”, expresaron fuentes cercanas a la empresa, quienes agregaron que en la planta funcionará una oficina administrativa, con equipos reducidos de producción, logística y calidad.
Hilado no pudo sostener la actividad en Tucumán ante la fuerte y prolongada caída del nivel de actividad del sector a nivel nacional, una situación que ya se venía manifestando desde el año pasado.
No se trata de un caso aislado en la provincia. Otras empresas, como Santista y Tecotex, llevaron adelante distintas acciones como consecuencia de la crisis textil en la región.