La Marina de Estados Unidos escoltará buques petroleros en el Estrecho de Ormuz

Trump afirmó que dará asistencia militar a las embarcaciones que quieran cruzar el estrecho, un paso clave para la economía mundial.

UN PASO CLAVE. La Marina de Estados Unidos escoltará buques petroleros en el Estrecho de Ormuz.
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración ofrecerá garantías para asegurar el paso seguro de petrolero y otras embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, con el objetivo de evitar una posible crisis energética derivada del conflicto con Irán.

En sus redes sociales, el mandatario republicano detalló que la US International Development Finance Corporation (DFC) ofrecerá seguros “a un precio muy razonable” para facilitar el flujo de energía y comercio en el Golfo, y que la Marina estadounidense escoltará buques si resulta necesario.

“No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el flujo libre de energía para el mundo”, afirmó el republicano.

El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados: el precio del Brent, referencia internacional del petróleo, se estabilizó en torno a U$S80 el barril tras una jornada de volatilidad.

La decisión surge después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieran el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz, ruta por la que transita una quinta parte del suministro energético mundial. 

El conflicto provocó que los principales clubes de seguro marítimo retiraran la cobertura por riesgos de guerra para barcos que ingresen al Golfo Pérsico, incrementando drásticamente los costos para los armadores que buscan otras alternativas de cobertura.

