Martínez De Giorgi investigará a Patricia Bullrich por la represión en una marcha en favor de jubilados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia presentada contra la ex ministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial realizado en las inmediaciones del Congreso durante una marcha en favor de jubilados.