Tafí Viejo inauguró sesiones con eje ambiental

La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante con un discurso centrado en el balance de gestión y en los ejes estratégicos para el año. Ante concejales, representantes institucionales, fuerzas de seguridad y vecinos, ratificó el rumbo de su administración y destacó la planificación sostenida como columna vertebral del proyecto de ciudad.
Uno de los pilares fue la política ambiental, que posiciona a Tafí Viejo como referencia nacional en economía circular. El CIAT pasó de procesar 300.000 kilos de residuos secos en 2018 a más de cinco millones en 2025. Solo el último año se recuperaron 1.700.000 kilos mediante el sistema “Casa por Casa” y 600.000 en los puntos verdes. Además, la planta de compostaje trató más de dos millones de kilos de residuos orgánicos y generó 646.000 kilos de compost, que avanzará hacia certificación Clase A bajo la marca “Tierra Viva”. “Lo que antes era descarte hoy es producción. Lo que antes era gasto hoy es recurso”, afirmó Rodríguez. Para 2026 anunció más equipamiento para el CIAT, profundización de la educación ambiental en escuelas, un nuevo Punto Verde en Lomas 600, tres camiones recolectores y la puesta en marcha de ReciclApp.
Semáforo en Roca y Perú
En infraestructura, confirmó la intervención integral de avenida Perú con el cubrimiento del canal para generar un corredor urbano con bicisendas y espacios recreativos, la semaforización en Roca y Perú y la construcción de un nuevo puente entre Constitución, Mendoza y Sáenz Peña, con un plazo de seis meses. También habrá pavimentación en Lomas de Tafí, ampliación de la red cloacal, recuperación del Mercado Municipal de Villa Obrera y la proyección de un nuevo mercado en Lomas. “No se trata solamente de pavimento. Se trata de integrar barrios, mejorar movilidad y transmitir confianza”, sostuvo.
En seguridad, se implementará el Programa Ciudad Inteligente con 120 cámaras en una primera etapa y otras 100 en la segunda, además de un destacamento policial en Lomas 600. En salud, destacó la ampliación de prestaciones en la Policlínica Municipal y la próxima reinauguración del CAPS de Villa Nueva Italia y el trabajo del Centro de Salud Mental.
También remarcó la consolidación del CEMESU (Centro Metropolitano de Estudios Superiores) como espacio de referencia en educación superior y capacitación docente, con más de 180 docentes formados en el último año. Además presentó a “Nina”, la asistente virtual municipal vía WhatsApp, que permitirá realizar reclamos y hacer seguimiento en tiempo real.