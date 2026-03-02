Tafí Viejo inauguró sesiones con eje ambiental

Uno de los pilares fue la política ambiental, que posiciona a Tafí Viejo como referencia nacional en economía circular. El CIAT pasó de procesar 300.000 kilos de residuos secos en 2018 a más de cinco millones en 2025. Solo el último año se recuperaron 1.700.000 kilos mediante el sistema “Casa por Casa” y 600.000 en los puntos verdes. Además, la planta de compostaje trató más de dos millones de kilos de residuos orgánicos y generó 646.000 kilos de compost, que avanzará hacia certificación Clase A bajo la marca “Tierra Viva”. “Lo que antes era descarte hoy es producción. Lo que antes era gasto hoy es recurso”, afirmó Rodríguez. Para 2026 anunció más equipamiento para el CIAT, profundización de la educación ambiental en escuelas, un nuevo Punto Verde en Lomas 600, tres camiones recolectores y la puesta en marcha de ReciclApp.