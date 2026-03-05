Cuánto dinero tenía “El Mencho”, el poderoso líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen organizado como “El Mencho”, marcó un nuevo capítulo en la lucha del Estado mexicano contra los grandes cárteles de la droga. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) falleció el pasado 22 de febrero tras un intenso enfrentamiento con fuerzas de seguridad federales en el estado de Jalisco, en un operativo que se extendió durante varias horas.