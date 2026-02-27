Secciones
Mundo

Sembrar caos en redes, otra arma del cártel de “El Mencho”

La desinformación y las noticias falsas en el ecosistema digital, junto con imágenes generadas con Inteligencia Artificial acompañaban la violencia directa de la organización criminal mexicana.

PROBLEMAS EN EL PARAÍSO. El conocido destino turístico de Puerto Vallarta parecía una zona de guerra tras la asonada de los secuaces del cártel. PROBLEMAS EN EL PARAÍSO. El conocido destino turístico de Puerto Vallarta parecía una zona de guerra tras la asonada de los secuaces del cártel.
Hace 1 Hs

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Mientras los pistoleros del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio “El Mencho” Oseguera quemaban vehículos y bloqueaban caminos en varias regiones de México como respuesta a la muerte de su líder, otros de sus secuaces amplificaban el caos en las redes sociales sembrando desinformación.

La muerte del narco mexicano más buscando de los últimos tiempos, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar el domingo desató una ola de violencia criminal en 20 de los 32 estados del país, pero también la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial que se hicieron virales.

Un equipo de verificación de la agencia AFP en México analizó una decena de contenidos falsos vinculados a la operación y que se compartieron más de 38.500 veces en diversas redes sociales.

Una de las más difundidas fue una imagen aérea de Puerto Vallarta, paraíso turístico a orillas del Pacífico en el estado de Jalisco, con varios edificios en llamas hecha con inteligencia artificial.

En ese renombrado balneario del oeste del país los secuaces de “El Mencho” quemaron vehículos y vandalizaron negocios, pero los daños no fueron de la magnitud que mostraba la fotografía.

Movilización digital

Detrás de esta movilización digital, varios analistas señalan a cuentas vinculadas con el CJNG de Oseguera.

Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales, identificó a tres grupos que difundieron información falsa vinculada con la ola de violencia.

“Uno fue el Cártel Jalisco, magnificando el caos”, explicó. También participaron grupos “oportunistas” que aprovechan tendencias con fines políticos a nivel nacional e internacional, añadió. Varias cuentas ya han sido identificadas como difusoras de desinformación en México y otros países de América Latina.

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Escorcia denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales luego de difundir un video en el que exhibió la actividad en la plataforma X durante la convulsa jornada.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró que existen varias cuentas en redes sociales señaladas por su ministerio como difusoras de desinformación relacionada con el operativo. “Hay cuentas identificadas, pero se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal”, otras “solo fueron dedicadas a desinformar”, afirmó en rueda de prensa.

Reclutamiento

Académicos también detectaron manifestaciones de simpatía hacia Oseguera, hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.

“Hubo un volumen visible y sostenido de publicaciones y comentarios con expresiones de añoranza, duelo” e “identificación aspiracional” con el capo, explicó Valeria Almaguer, subdirectora del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.

De paraíso a "zona de guerra": el terror narco golpeó a Puerto Vallarta tras la muerte del "Mencho" y dejó a miles de turistas varados

De paraíso a zona de guerra: el terror narco golpeó a Puerto Vallarta tras la muerte del Mencho y dejó a miles de turistas varados

Este grupo de investigadores encontró en Instagram, TikTok y X entradas con mensajes que lamentaban la muerte de “El Mencho”, acompañadas de emoticones asociados al CJNG y narcocorridos, populares canciones que ensalzan a los grupos criminales.

Estos símbolos coinciden con los hallados por el Seminario en una investigación que documentó la existencia de más de 100 cuentas de TikTok dedicadas al reclutamiento criminal y la propaganda delictiva.

“El CJNG lidera el uso de TikTok como canal de reclutamiento y propaganda”, publicó en abril de 2025 este grupo de especialistas.

El uso de las redes sociales por parte del CJNG para nutrir sus filas también ha sido identificado por la Secretaría de Seguridad. En marzo de 2025, luego del hallazgo en Jalisco de un centro de entrenamiento de la mafia criminal, la cartera identificó 39 perfiles dedicados al reclutamiento que TikTok dio de baja a solicitud de la autoridad.

Fugados y atrapados

Ayer, la policía mexicana atrapó a cuatro de los 23 reos que se habían fugado de un penal en el oeste del país durante la asonada criminal que siguió a la muerte de Oseguera. La muerte del capo en un operativo militar desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos de rutas en 20 de los 32 estados del país. El operativo militar en su contra y los choques posteriores entre autoridades y delincuentes causaron la muerte de 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.

El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al "Mencho"

El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al Mencho

Los 23 reos se fugaron de una cárcel en Puerto Vallarta, el concurrido balneario en Jalisco, apoyados por delincuentes que derribaron el portón con ayuda de dos vehículos. La Secretaría de Seguridad en un comunicado aseguró que trabaja para localizar al resto de los reos fugados.

Temas MéxicoNarcotráficoInseguridadNemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jornada violenta en México: narcobloqueos,“código rojo” y operativo militar en Jalisco

Jornada violenta en México: narcobloqueos,“código rojo” y operativo militar en Jalisco

La caída de El Mencho: el temor a una feroz guerra interna por la sucesión del Cártel Jalisco Nueva Generación

La caída de "El Mencho": el temor a una feroz guerra interna por la sucesión del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al Mencho

El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al "Mencho"

Estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico: un informe lo ubica como el tercer mayor empleador del país

"Estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico": un informe lo ubica como el tercer mayor empleador del país

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse
2

Idiomas en Filo UNT 2026: cuánto cuestan los cursos y cómo anotarse

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina
3

La UNT dicta la única Maestría en Educación Física para la Salud de Argentina

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?
4

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas
5

Paulina Lebbos: crónica de una impunidad de dos décadas

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía
6

Narcomexicano: la familia de “El Mencho” reclama su cuerpo ante la fiscalía

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Las escuelas abren paso a la IA para el inicio del ciclo lectivo

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Caso Epstein: aparecen fotos de Stephen Hawkins con dos mujeres y disfrutando del clima tropical

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Los lugares clave desde que Paulina desapareció hasta que encontraron su cuerpo

Comentarios