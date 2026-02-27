Sembrar caos en redes, otra arma del cártel de “El Mencho”

Fugados y atrapados

Ayer, la policía mexicana atrapó a cuatro de los 23 reos que se habían fugado de un penal en el oeste del país durante la asonada criminal que siguió a la muerte de Oseguera. La muerte del capo en un operativo militar desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueos de rutas en 20 de los 32 estados del país. El operativo militar en su contra y los choques posteriores entre autoridades y delincuentes causaron la muerte de 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil.