Franco Colapinto en el GP de Australia: días, horarios y dónde ver el debut del argentino en la F1

Cuándo y a qué hora debuta Franco Colapinto en la F1 2026

Teniendo en cuenta la importante diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades para los fanáticos argentinos se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo a las 22.30 con la primera práctica libre, y continuará durante la madrugada del viernes 6 a las 2 con el segundo entrenamiento. Ese mismo viernes, a las 22.30, se podrá seguir la tercera práctica, que servirá como la última estación antes de la primera clasificación del año, programada para las 2 del sábado 7 de marzo. Finalmente, la carrera principal a 58 giros se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.