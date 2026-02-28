Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

La temperatura al interior del paddock puede ser más elevada que la fricción entre los neumáticos y el asfalto de la pista. Eso lo dejó en claro la nueva entrega de "Drive To Survive" que Netflix estrenó este viernes. Allí se revela la charla entre el director estrella de Alpine, Flavio Briatore, y sus dos corredores titulares, donde el asesor compara a Franco con su compañero y arremete sin filtros contra el piloto argentino.
El segundo capítulo de la serie dedica gran parte de su metraje a la llegada de Franco Colapinto a la escudería francesa. La icónica presentación con la pizarra y las risas del comienzo se borran a medida que el cronómetro transcurre. Briatore, que había depositado la confianza en el pilarense, pronto descarga su furia tras la jornada en Imola en 2025.
El duro diagnóstico de Briatore
En la charla posterior a la carrera, Briatore deja de manifiesto que Alpine “no fue bueno” en lo que iba del torneo; sin embargo, hace una salvedad: “Entre ustedes dos, Pierre fue superior”, advierte el asesor sin mayores rodeos. Franco, con los ojos de un niño pequeño que fue retado, mira con cierto temor. Allí toma la palabra, lo que pronto desata el enojo de su superior. “Podemos probar algo en mi auto”, agrega.
“Me importa una mierda”, respondió Briatore sin mayor cuidado. “Yo decido qué hacer”, añadió el director, quien luego continúa con su diálogo sin descansos. “Vos sos el problema. Tenés que entenderlo. Debés mejorar tu desempeño, es fundamental”, concluyó.
Un final de capítulo agridulce para el argentino
Briatore remarcó que Franco debía ayudar a Pierre, pero que el francés también debía “ayudarse a sí mismo”. El cierre del episodio destaca a Hulkenberg haciendo podio en Silverstone y a Gasly saliendo sexto. Esa fue una carrera en la que Colapinto ni siquiera pudo largar por fallas en el auto.
Una de las imágenes finales lo muestra al bonaerense retirándose con la cámara cerca: “¿Podés dejar de seguirme?”, le pide al equipo de filmación.