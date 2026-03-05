Secciones
El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

Toda la provincia está bajo alerta meteorológica este jueves y viernes y habrá que esperar las actualizaciones del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los siguientes días.

Hace 12 Min

Después de una semana de lluvias relativamente bajas en la provincia, este miércoles volvieron a aparecer precipitaciones en San Miguel de Tucumán. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que habrá lluvias de diferente intensidad al menos cuatro días más, lo que lleva a que los tucumanos deban reconsiderar sus planes para este fin de semana debido a las condiciones del tiempo.

Por otra parte, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN puso bajo alerta meteorológica por tormentas a la provincia. La advertencia de primer nivel anticipa que puede haber fenómenos meteorológicos con capacidad de interrupción de actividades cotidianas. El aviso rige tanto para este jueves por la tarde y la noche, como para el viernes por la madrugada, mañana y tarde.

Quienes tengan pensado descansar entre el jueves y el domingo en los Valles Calchaquíes deberán prestar atención al pronóstico. En la región también se declaró alerta meteorológica y el área será afectada por las mismas condiciones climáticas que en la capital.

El tiempo del fin de semana en Tucumán

El jueves empezó con lloviznas débiles en gran parte de la provincia. La temperatura de la mañana tocará los 24 °C, aunque habrá vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la tarde empezará a regir la alerta amarilla por tormentas. Para ese horario hay una probabilidad de precipitación del 70 al 100%. Por la noche continuarán las tormentas, con probabilidades de precipitación un tanto más bajas. La temperatura mínima hoy será de 21 °C.

El viernes seguirá con la alerta meteorológica en vigencia. Por el tiempo que dure, se espera actividad eléctrica, posible caída de granizo, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 45 milímetros que pueden ser superados de forma local. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 22 °C, con vientos de dirección predominante sur y sudoeste.

Las precipitaciones no harán una pausa el fin de semana, porque se espera que el sábado haya nuevamente tormentas aisladas durante la tarde y la noche. La última actualización del SAT no muestra alerta para este día, pero habrá que esperar a las actualizaciones que haga el SMN en los siguientes días. La temperatura del día oscilará entre los 18 y los 24 °C.

Por último, el domingo estará apenas más cálido, porque la temperatura subirá un solo grado –tanto la mínima como la máxima–. Para la tarde y la noche se pronosticó una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% y habrá vientos apenas perceptibles.

