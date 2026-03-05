El tiempo del fin de semana: Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas

El tiempo del fin de semana en Tucumán

El jueves empezó con lloviznas débiles en gran parte de la provincia. La temperatura de la mañana tocará los 24 °C, aunque habrá vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la tarde empezará a regir la alerta amarilla por tormentas. Para ese horario hay una probabilidad de precipitación del 70 al 100%. Por la noche continuarán las tormentas, con probabilidades de precipitación un tanto más bajas. La temperatura mínima hoy será de 21 °C.