El cielo se mantendrá nublado y se anuncian lluvias a partir de la tarde en Tucumán

Este promete condiciones climáticas cambiantes en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera mucha nubosidad, el incremento de la temperatura y el regreso de las lluvias a partir de la tarde. La máxima alcanzaría los 30 °C.
La jornada comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 19 °C, acompañada por una humedad elevada del 92% y viento del oeste a 4 km/h. La sensación térmica se ubicó en los 20 °C.
Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá cubierto mientras que cerca del mediodía podrían dispersarse levemente las nubes. La temperatura ascenderá a 25 °C y el viento soplará desde el sector sudeste. La térmica rondaría los 27 °C.
Pero todo comenzará a cambiar durante la siesta y las condiciones de tiempos se volverán inestables. Se esperan tormentas dispersas, mientras la temperatura promediará los 28 °C y las probabilidades de lluvia se harán aún más latentes a partir de las 17, cuando se alcance la máxima del día.
Hacia la noche, el pronóstico indica que continuarán las tormentas dispersas, mientras que la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 23° C y 22 °C, en el cierre de la jornada.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
La semana cerraría el viernes con condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, en un día que promete chaparrones durante la mañana y la tarde.
Para el fin de semana, el SMN pronostica jornadas con mucha nubosidad, probables lluvias durante el sábado, y temperaturas máximas que rozarían los 35 °C.