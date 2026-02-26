Secciones
SociedadClima y ecología

El cielo se mantendrá nublado y se anuncian lluvias a partir de la tarde en Tucumán

La temperatura mínima fue de 19 °C. Se espera una jornada calurosa. El pronóstico.

DE NUEVO. Las lluvias volverán a marcar los próximos dos días en Tucumán. DE NUEVO. Las lluvias volverán a marcar los próximos dos días en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

Este promete condiciones climáticas cambiantes en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera mucha nubosidad, el incremento de la temperatura y el regreso de las lluvias a partir de la tarde. La máxima alcanzaría los 30 °C.

La jornada comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 19 °C, acompañada por una humedad elevada del 92% y viento del oeste a 4 km/h. La sensación térmica se ubicó en los 20 °C.

Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá cubierto mientras que cerca del mediodía podrían dispersarse levemente las nubes. La temperatura ascenderá a 25 °C y el viento soplará desde el sector sudeste. La térmica rondaría los 27 °C.

Pero todo comenzará a cambiar durante la siesta y las condiciones de tiempos se volverán inestables. Se esperan tormentas dispersas, mientras la temperatura promediará los 28 °C y las probabilidades de lluvia se harán aún más latentes a partir de las 17, cuando se alcance la máxima del día.

Hacia la noche, el pronóstico indica que continuarán las tormentas dispersas, mientras que la temperatura descenderá levemente, ubicándose entre los 23° C y 22 °C, en el cierre de la jornada.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

La semana cerraría el viernes con condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, en un día que promete chaparrones durante la mañana y la tarde. 

Para el fin de semana, el SMN pronostica jornadas con mucha nubosidad, probables lluvias durante el sábado, y temperaturas máximas que rozarían los 35 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
4

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad
5

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual
6

Agresión en Tafí del Valle: pidieron que se investigue a Ledezma por presunto abuso sexual

Más Noticias
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

El fallo de la Corte por el caso Lebbos: llamativa celeridad

UPD en modo “vivo”: advierten sobre el riesgo de viralizar todo

UPD en modo “vivo”: advierten sobre el riesgo de viralizar todo

Tejer: Mercedes Bru lleva adelante en Tafí del Valle el legado heredado de su madre

Tejer: Mercedes Bru lleva adelante en Tafí del Valle el legado heredado de su madre

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Un queso de Tafí del Valle, el mejor del país por cuatro años seguidos

Un queso de Tafí del Valle, el mejor del país por cuatro años seguidos

Comentarios